Callicore, il piccolo satellite di Giove svela i suoi segreti grazie all’Italia

Callicore, uno dei più piccoli e meno conosciuti satelliti di Giove, entra per la prima volta sotto i riflettori grazie a un’osservazione di straordinaria precisione realizzata in Italia. I dati raccolti dall’osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy, in Valle d’Aosta, hanno permesso agli scienziati di ricostruirne forma, dimensioni e orbita, offrendo informazioni preziose non solo per la conoscenza del sistema gioviano, ma anche per la futura missione europea Juice, che potrebbe avvicinarsi al satellite nei prossimi anni.

Un’osservazione unica al mondo

Callicore, minuscolo e misterioso satellite di Giove dalla caratteristica forma simile a una patata, ha ora qualche segreto in meno. Il suo primo identikit è stato tracciato grazie a uno studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy, reso possibile dall’osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy, in Valle d’Aosta, unico al mondo a registrare il rapidissimo passaggio del satellite davanti a una stella, osservando una piccola eclissi.

La precisione dell’osservazione

L’avvistamento è avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 dicembre, alle 4.09 del mattino, grazie all’azione combinata di tre telescopi governati da un algoritmo sviluppato appositamente. Lo studio, coordinato dallo spagnolo Juan Luis Rizos, è firmato anche da Jean-Marc Christille, direttore della Fondazione Clément Fillietroz, che gestisce il polo astronomico della Regione Valle d’Aosta con il sostegno della Fondazione Crt. “È stato come vedere da Aosta una moneta da 1 euro sulla punta meridionale della Groenlandia, mentre rotola davanti a una lampadina da 70 watt in un tempo inferiore a quello di un battito di ciglia”, spiega Christille, descrivendo l’eccezionale difficoltà dell’osservazione.

Possibili ricadute per la missione Juice

L’elevata precisione dei dati raccolti potrebbe influenzare le strategie della missione Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) dell’Agenzia Spaziale Europea, lanciata nel 2023. Le nuove stime su orbita, forma, dimensioni e luminosità di Callicore permetteranno infatti di valutare la possibilità che la sonda possa avvicinarsi e fotografare il satellite nel 2031. “Lo studio dimostra che la misurazione può essere ripetuta in prossimità del sorvolo di Juice, garantendo una precisione ancora maggiore nella determinazione della posizione del satellite, dell’ordine di poche decine di chilometri”, osserva Pasquale Palumbo, responsabile scientifico della camera Janus a bordo della missione Juice.

Fonte Ansa