Caldo record sull’Europa: in Italia temperature fino a 41 gradi nel fine settimana

L’ondata di caldo che sta interessando gran parte dell’Europa è destinata a proseguire almeno fino alla fine di giugno, con temperature eccezionalmente elevate anche in Italia. L’anticiclone subtropicale porterà valori prossimi ai 40 gradi, notti tropicali e condizioni di forte disagio soprattutto nelle grandi città. Le previsioni indicano un ulteriore aumento delle temperature nei prossimi giorni, con punte fino a 41 gradi nel fine settimana e il rischio di avvicinare i record della storica estate del 2003.

L’ondata di caldo

Durerà almeno fino a fine mese, con 39 gradi in gran parte del nostro Paese, l’ondata di calore che ha colpito buona parte dell’Europa centro-occidentale. In Italia in particolare, secondo le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, le alte temperature si concentreranno soprattutto sulle pianure del Nord e su tutte le regioni tirreniche. Centri urbani come Milano, Firenze e Roma sperimenteranno condizioni di forte stress bioclimatico, con picchi di 37-38°C, percepiti ancora di più, a causa dell’effetto “isola di calore”. Il vero disagio si avvertirà dopo il tramonto. I termometri faranno enorme fatica a scendere sotto la soglia dei 24-25°C (Notti super tropicali), impedendo il naturale raffreddamento del corpo e peggiorando la qualità del sonno. In Europa la Francia e la Germania saranno il vero e proprio “cuore” del caldo europeo. In questi due Paesi si registreranno le anomalie più pesanti, con possibili picchi massimi fino a 40°C che potrebbero investire metropoli come Parigi e diverse città tedesche. La bolla calda riuscirà a spingersi molto a nord, valicando la Manica. A Londra si attendono temperature fino a 35°C, un valore di assoluto rilievo che metterà a dura prova l’infrastruttura urbana britannica. Il motore di questa anomalia termica è una massiccia bolla d’aria rovente di origine subtropicale che si espanderà sul vecchio continente e sul Mediterraneo. La combinazione tra la massa d’aria già in origine molto calda e il riscaldamento da compressione (l’aria all’interno della struttura anticiclonica viene letteralmente schiacciata verso il suolo e, di conseguenza, si riscalda ulteriormente) genererà temperature estremamente anomale (fino a 15°C in più rispetto alle medie del periodo in Francia e Germania); a rischio, insomma, i record della terribile estate del 2003.

Il dettaglio

Lunedì 22. Al Nord: sole e caldo, temporali in montagna. Al Centro: sole, caldo in ulteriore aumento, temporali al pomeriggio su zone interne. Al Sud: sole, caldo in ulteriore aumento.

Martedì 23. Al Nord: sole e caldo, temporali sui rilievi. Al Centro: sole e caldo, instabilità nelle zone interne. Al Sud: sole e caldo, qualche temporale sui monti.

Mercoledì 24. Al Nord: sole e caldo, temporali sulle Alpi. Al Centro: sole, caldo, qualche temporale sui rilievi. Al Sud: sole e caldo; temporali pomeridiani su Basilicata e Calabria.

Tendenza: anticiclone subtropicale sempre più forte, dal weekend punte di 41°C.

Fonte Ansa