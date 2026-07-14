Caldo estremo in Europa: incendi, siccità e città da bollino rosso

L’ondata di calore che sta investendo l’Europa entra nella fase più critica, con temperature eccezionali destinate a raggiungere i 45 gradi nelle aree interne della Sardegna e un numero crescente di città italiane da bollino rosso. L’afa sta provocando gravi conseguenze anche nel resto del continente, tra incendi, emergenze sanitarie e carenza d’acqua. In Italia cresce la preoccupazione per la siccità, soprattutto in Piemonte, mentre aumentano le misure straordinarie per tutelare lavoratori e cittadini più vulnerabili. Gli esperti avvertono che il picco del caldo deve ancora arrivare.

La situazione

La terza ondata di calore dell’anno comincia ad entrare nella sua fase più intensa: in Italia aumentano i bollini rossi dai due di lunedì, ai quattro oggi, ai sette di mercoledì (con 9 arancioni), ed entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Ma è caldo estremo in tutta Europa: in Gran Bretagna, dove a maggio e giugno si sono registrati, a causa delle alte temperature, ben 2.700 morti in più, l’afa, secondo il Met Office, è destinata a proseguire per buona parte di questa settimana e a estendersi a un maggior numero di regioni con temperature massime sopra i 30 gradi. Le elevate temperature nel Regno stanno contribuendo anche ad alimentare tutta una serie di incendi: il più vasto imperversa da ieri nell’area collinare di Conwy, nel nord del Galles, dove alcune centinaia di persone sono state evacuate dalle isolate comunità rurali locali. Alle prese con gli incendi anche la Francia, dove domenica è stata avvolta dalle fiamme, forse dolose, un’area ‘di proporzioni eccezionali’ nella foresta di Fontainebleau, nella regione dell’Ile-de-France. Bruciati 800 ettari entro la scorsa mezzanotte. In Germania è invece allarme per il boom di annegamenti, 99 nel solo mese di giugno, inferiori solo ai 107 registrati però nell’intera estate del 2003.

L’emergenza idrica

In Italia invece è sos acqua in Piemonte che chiede aiuto alla Valle d’Aosta e al Canton Ticino. “Non possiamo aspettare nemmeno un minuto e siamo al lavoro con la Regione Valle d’Aosta e il Canton Ticino per chiedere di aumentare la fornitura di acqua che viene immessa in Piemonte per l’uso agricolo”. Lo afferma il governatore Alberto Cirio, che ha riunito in Regione il Tavolo per l’emergenza idrica. “Il caldo e l’assenza di piogge – sottolinea Ciro – stanno determinando un’emergenza da affrontare con attenzione soprattutto per quanto riguarda l’agricoltura. Un centinaio di Comuni hanno già fatto ordinanze per regolare la gestione dell’acqua potabile, e in montagna ci sono località in cui intervengono le autobotti” Intanto si ‘boccheggia’. A Firenze, bollino rosso ininterrottamente dall’8 luglio, è allerta massima almeno fino a mercoledì 15, con temperature massime percepite tra 37 e 39 gradi. Lunedì, si spiega dal Comune, il caldo è già intenso dalle prime ore della mattina: alle ore 9.30 la stazione dell’Orto Botanico registrava 33,5 gradi. Elevate anche le temperature notturne, tra 22,5 e 23,4 gradi. Firenze lunedì, in base al bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, è bollino rosso con Perugia (ferma al massimo livello di rischio dal 10 luglio): oggi all’elenco si aggiungeranno Brescia e Torino, mercoledì Bologna, Frosinone e Roma. Quanto ai bollini arancioni (rischio caldo per i più fragili), lunedì lo sono Bologna, Brescia, Bolzano, Frosinone, Genova, Roma e Torino. Oggi sono undici i bollini arancioni: Ancona, Bologna, Cagliari, Campobasso, Frosinone, Genova, Latina, Rieti, Roma, Verona e Viterbo. Mercoledì, infine, le 9 città in arancione Cagliari, Campobasso, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste, Verona e Viterbo.

Le dichiarazioni

“Le temperature massime – afferma Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it – saranno comprese tra i 39°C e i 41°C su tantissime zone del Centro-Sud e sull’intera Sardegna”. Colonnina di mercurio a 30°C in Sardegna anche alla quota di riferimento di 1500 metri. “Un simile surriscaldamento – commenta Brescia – spingerà l’altezza dello zero termico su livelli straordinari, pronti a superare i 5000 metri”. A Firenze il termometro segnerà 39°C, a Roma 38°C. Il caldo è poi un’emergenza anche sui luoghi di lavoro: sempre a Firenze, dove i rider di Glovo e Deliveroo mercoledì 15 sciopereranno ‘per condizioni impossibili con le ondate di calore’, circa 80 lavoratori del museo di Palazzo Vecchio e dei musei civici fiorentini hanno inviato una lettera alla sindaca Sara Funaro per chiedere “con la massima urgenza di prendere opportuni provvedimenti riguardo al clima interno” dei musei. Nella lettera si fa riferimento anche al Forte Belvedere, alla Cappella Brancacci e ai musei di Santa Maria Novella. “Chiediamo – si legge ancora – un intervento appropriato e definitivo. Questo vale sia per l’ondata di calore che nei mesi invernali”. In alcune regioni, l’Italia ha introdotto restrizioni al lavoro all’aperto durante le ore più calde prevedendo misure di cassa integrazione affinché i lavoratori non subiscano perdite di reddito. Si tratta solo di alcuni esempi di interventi pratici e replicabili. In Lombardia, ad esempio, è in vigore un’ordinanza regionale che vieta il lavoro nei cantieri dalle 12:30 alle 16 nei giorni a rischio per le alte temperature.

Fonte Ansa