Caldo e siccità minacciano i raccolti: l’agricoltura Ue rischia perdite del 14%

L’agricoltura europea è in allarme a causa del grande caldo e della siccità persistente. I raccolti estivi dell’Ue rischiano infatti una riduzione della rese fino al 14% rispetto agli ultimi anni e preoccupa anche la perdita dei pascoli. Il bollettino redatto da Bruxelles segnala che le criticità erano emerse già a luglio e le principali ripercussioni potrebbero avvertirsi in diversi Stati membri, tra cui l’Italia, la Francia e la Germania. Nonostante le previsioni indichino condizioni climatiche più favorevoli nelle prossime settimane, secondo gli esperti Ue sarà troppo tardi per recuperare le perdite. Al momento non sono previsti interventi a sostegno del comparto, i ministri dell’Agricoltura dei 27 Paesi Ue si riuniranno a Dublino a inizio settembre.

Allarme raccolti a Bruxelles

Caldo estremo, siccità persistente e previsioni al ribasso dei raccolti estivi mettono in allarme Bruxelles, che prepara una discussione tra i ministri dell’agricoltura riuniti informalmente dal 6 all’8 settembre a Dublino. “Il caldo persistente e la siccità stanno colpendo duramente l’Europa quest’estate”, ha riconosciuto il commissario Ue all’agricoltura, Christophe Hansen, annunciando che già giovedì gli “esperti” di colture arabili dei Ventisette si incontreranno per effettuare “una prima valutazione” dello stato dei raccolti estivi in tutto il continente. Una misura necessaria dopo che il Centro comune di ricerca della Commissione Ue ha certificato un peggioramento delle prospettive per le colture estive in gran parte dell’Europa occidentale e centrale, con riduzioni delle rese stimate fino al 14% sotto la media degli ultimi cinque anni.

I Paesi più colpiti

Il bollettino mensile parla di “gravi ripercussioni” soprattutto in Italia settentrionale e centrale, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania occidentale, dove criticità erano già emerse a luglio e che, da allora, “si sono intensificate” ed è probabile una “perdita di raccolto” a livello locale. Stress termico e idrico comportano la progressiva perdita di fertilità dei terreni e un minore accumulo di biomassa. A preoccupare anche la produttività e disponibilità dei pascoli, sollevando timori per l’approvvigionamento di foraggio soprattutto in Europa occidentale e centrale.

Le previsioni

Condizioni climatiche più fresche e piovose previste in gran parte dell’Europa occidentale e centrale nelle prossime settimane potrebbero portare un “certo sollievo”, ma, secondo il bollettino Ue, sarà tardi per compensare le perdite già subite. “Dobbiamo monitorare attentamente gli sviluppi ed essere pronti a tutelare la sicurezza alimentare dell’Europa”, ha scandito il commissario responsabile, che già nei giorni scorsi aveva parlato di un’estate “particolarmente difficile” per gli agricoltori europei e, in particolare, italiani.

Siccità causa di forza maggiore

Dopo gli aiuti urgenti mobilitati contro il caro-fertilizzanti trainato dalla guerra in Medio Oriente, Bruxelles per ora non prevede nuovi interventi a sostegno del comparto. La siccità è però riconosciuta come una “causa di forza maggiore” che consente agli agricoltori di mantenere il loro diritto ai pagamenti della Pac, anche quando non sono in grado di rispettare determinati requisiti a causa di circostanze eccezionali. Allo stesso modo, i governi godono di una certa flessibilità nei loro piani strategici Pac per ripristinare il potenziale agricolo nelle aree più colpite da caldo estremo e incendi.

Fonte Ansa