Buste paga e carovita: l’inflazione si attesta al 3%

Dopo dieci trimestri consecutivi di sorpasso delle buste paga sui prezzi, il secondo trimestre del 2026 segna una svolta. Secondo i dati Istat sulle retribuzioni contrattuali, lo stipendio orario medio è aumentato del 2,5% su base annua, mentre l’inflazione si è attestata al 3%. Un’inversione di tendenza che torna a mettere sotto pressione il potere d’acquisto.
Il dato
“Dopo dieci trimestri consecutivi in cui la crescita tendenziale delle retribuzioni è stata superiore a quella dell’inflazione, nel secondo trimestre 2026 si registra un’inversione di tendenza”: lo indica l’Istat, diffondendo i dati sulle retribuzioni contrattuali. Nel secondo trimestre, infatti, la crescita annua media delle retribuzioni contrattuali orarie è del 2,5% (per il settore privato +2,3% e per la Pubblica amministrazione +2,7%). Nello stesso periodo l’inflazione si attesta invece al 3%, sempre su base annua.
Fonte Ansa