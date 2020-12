Potrebbe essere annunciato nelle prossime ore lo storico accordo sul dopo Brexit tra Regno Unito e Unione europea. I lavori sono andati avanti tutta la notte e l’intesa commerciale sembra ormai vicina. Verrebbe in questo modo scongiurato un “no deal”. Una bozza di compromesso sulla pesca, uno di nodi chiave dell’accordo, sarebbe già stata elaborata dai negoziatori europei e britannici, rivela Bloomberg.

Attesi in mattinata l’annuncio di Bruxelles e anche una conferenza stampa a Londra del premier britannico Boris Johnson.

Anche da Downing Street sarebbero “molto fiduciosi” verso il raggiungimento dell’accordo sulla Brexit. Lo sottolinea la responsabile del servizio politico della Bbc Laura Kuenssberg. I negoziatori a Bruxelles starebbero a questo punto sviscerando gli ultimi dettagli, riferisce la Bbc.

“I lavori” dei negoziati post-Brexit “proseguiranno per tutta la notte. A questo punto, si consiglia di dormire un po’ a tutti gli osservatori della brexit. Si spera che domani mattina si inizi presto … “. Lo scrive su Twitter il portavoce della Commissione europea Eric Mamer. Secondo fonti Ue non è atteso alcuno annuncio almeno fino a domani mattina.

#brexit work will continue throughout the night. Grabbing some sleep is recommended to all brexit-watchers at this point. It will hopefully be an early start tomorrow morning…

— Eric Mamer (@MamerEric) December 24, 2020