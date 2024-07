Brasile: Mattarella visita gli alluvionati di Rio Grande do Sul

La visita di Mattarella in Brasile tra gli alluvionati di Rio Grande do Sul simboleggia il sostegno e l'amicizia dell'Italia verso la comunità brasiliana

Mattarella, in visita di Stato in Brasile, visiterà le zone alluvionate del Rio Grande do Sul, una regione con forti legami storici e culturali con l’Italia. Vedrà come sono stati impiegati gli aiuti umanitari inviati dall’Italia a maggio, tra cui tende, potabilizzatori e farmaci. Questi aiuti sono stati destinati principalmente al Centro Recomeço a Canoas, che ospita 630 persone colpite dalle inondazioni.

Mattarella visita gli alluvionati di Rio Grande do Sul

Il presidente Sergio Mattarella è atteso tra gli alluvionati di Rio Grande do Sul, la piccola Italia al di là dell’oceano, dove si parla ancora il talian, e la geografia brasiliana porta il nome di città venete, lombarde, friulane. E’ qui che il capo di Stato potrà toccare con mano l’impiego di parte delle 30 tonnellate di materiale umanitario (tende, potabilizzatori, farmaci, presidi sanitari) inviate a fine maggio a bordo di un B-767 decollato dalla Base di pronto intervento umanitario dell’Onu di Brindisi alla volta dell’aeroporto militare di Canoas. Un’iniziativa organizzata e finanziata dalla Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo del Maeci in collaborazione col Programma alimentare mondiale dell’Onu, su indicazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Gli aiuti umanitari

Beni che in parte sono confluiti nel Centro Recomeço (Nuovo inizio) a Canoas, nell’area metropolitana della capitale Porto Alegre, una delle zone più duramente flagellate dalle inondazioni, che tra aprile e maggio hanno sfigurato questo stato del Brasile meridionale, abitato per il 40% da discendenti di italiani. E’ in questo spazio gestito dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni, progettato per accogliere 630 persone, garantendo assistenza alle famiglie che nell’alluvione hanno perso tutto, che è previsto l’arrivo del presidente della Repubblica.

L’amicizia Italia – Brasile

Una presenza, quella di Mattarella, che rinnova il messaggio di solidarietà e di amicizia dell’Italia. Un gesto per il quale il leader brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, ha voluto ringraziare il nostro Paese, a dimostrazione della forza di questa azione diretta e concreta. Ad accompagnare Mattarella nel percorso attraverso questo territorio messo in ginocchio dalle alluvioni, dove gli emigranti italiani hanno saputo impiantare ricche imprese e una sapiente coltivazione della vite, sono il governatore di Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, il ministro straordinario per la ricostruzione Paulo Pimenta, assieme all’ambasciatore italiano in Brasile Alessandro Cortese, e al console generale di porto Alegre Valerio Caruso.

La seconda tappa del viaggio del Presidente in Brasile

Dopo l’incontro a Brasilia con il Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Mattarella si recherà a Porto Alegre, capitale dello Stato del Rio Grande do Sul. La zona è stata colpita – tra aprile e maggio del 2024 – da gravi alluvioni che hanno provocato danni e vittime, lasciando senza casa oltre mezzo milione di persone. Il Presidente visiterà il Centro Umanitario Recomeço, centro di accoglienza inaugurato dal governo nel quartiere di Canoas, con il supporto dell’UNHCR, destinato alle famiglie che hanno perso le loro case nelle alluvioni dei mesi scorsi.

Fonte: Ansa