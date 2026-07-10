Brasile: in Amazzonia la deforestazione al livello più basso dal 2016

Scende al valore più basso negli ultimi dieci l’allarme per la perdita di vegetazione nell’Amazzonia brasiliana, che rappresenta oltre metà della foresta pluviale sudamericana. I dati dell’Istituto nazionale di ricerche spaziali rilevano infatti che nei primi sei mesi del 2026 l’area colpita da deforestazione è stata di 1.295 chilometri quadrati, il livello minimo dall’inizio della serie storica nel 2016. Miglioramenti anche dalla savana tropicale del Cerrado, dove però la flessione è stata più contenute e la perdita di vegetazione resta superiore a quella amazzonica.

La situazione

L’Amazzonia brasiliana ha registrato nel primo semestre del 2026 il livello più basso di allarmi per deforestazione degli ultimi dieci anni. Lo indicano i dati del sistema Deter dell’Istituto nazionale di ricerche spaziali (Inpe), che tra gennaio e giugno ha rilevato 1.295 chilometri quadrati di aree con segnali di perdita della vegetazione, il valore più basso dall’inizio della serie storica nel 2016. Rispetto allo stesso periodo del 2025, gli allarmi sono diminuiti del 38%.

Migliora anche il Cerrado

In calo anche gli indicatori nel Cerrado, la vasta savana tropicale del Brasile, dove il Deter ha individuato 3.142 chilometri quadrati di aree sotto allarme, il dato più basso per un primo semestre dal 2021. La flessione, tuttavia, è stata più contenuta, pari al 6%, e il bioma continua a registrare una superficie interessata dalla perdita di vegetazione circa due volte e mezzo superiore a quella dell’Amazzonia.

Fonte Ansa