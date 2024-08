Borsa: timido rialzo dei titoli europei

Le Borse del Vecchio Continente, dopo le criticità evidenziate ieri, hanno aperto in leggero miglioramento. Piazza Affari ha fatto segnare un timido incremento.

Il dato

Timido tentativo di rimbalzo per i mercati azionari del Vecchio continente: la Borsa migliore è quella di Amsterdam che sale dello 0,6%, seguita da Francoforte in aumento di mezzo punto percentuale. In rialzo dello 0,3% Londra e dello 0,1% Parigi e Madrid.

La situazione di Milano

Dopo il ‘lunedì nero’ per le Borse mondiali, Piazza Affari parte in positivo: l’indice Ftse Mib sale dello 0,47%, l’Ftse All share cresce dello 0,53%.

Fonte: Ansa