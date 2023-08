Borsa: chiusura in rialzo per i titoli asiatici

Le Borse asiatiche hanno chiuso la seduta in rialzo. Sul fronte macroeconomico sono attesi ordini dall’industria tedesca.

L’andamento delle borse asiatiche

Le Borse asiatiche si lasciano alle spalle il clima negativo del rating di Fitch sugli Usa e archiviano la seduta in positivo. I mercati si concentrano sugli esiti delle trimestrali per testare l’andamento della crescita economica. Sotto i riflettori le prossime decisioni delle banche centrali sul rialzo dei tassi. Chiusura positiva per Tokyo (+0,1%). Sul mercato valutario lo yen sale sul dollaro a 142,67, e sull’euro a 156,20. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo anche Hong Kong (+0,67%), Shanghai (+0,34%), Shenzhen (+0,57%) e Mumbai (+0,63%). Debole Seul che cede lo 0,1%.

Gli aspetti macroeconomici

Sul fronte macroeconomico in arrivo gli ordini all’industria della Germania, la produzione industriale di Francia, Spagna e Italia, e le vendite al dettaglio dell’Eurozona. Dagli Stati Uniti attesi il tasso di disoccupazione ed i nuovi lavoratori dipendenti non agricoli.

Fonte: Ansa