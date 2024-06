Borrell: “Sempre più probabile un conflitto Israelo-libanese”

L’Alto rappresentante UE Josep Borrell, arrivando al Consiglio Affari Esteri, ha avvertito che il conflitto in Libano è sempre più probabile, descrivendo una situazione critica a Gaza con aiuti bloccati e il fallimento del piano Biden per mancanza di sostegno.

Borrell: “Il conflitto in Libano è sempre più probabile”

“La consegna degli aiuti a Gaza è impossibile: nulla entra e una parte degli aiuti marcirà presto, sarà perso. E anche quel poco che entra non può essere distribuito, perché la società civile è stata distrutta. Il piano Biden non viene attuato, per mancanza di sostegno da entrambi i lati”. Lo ha detto l’alto rappresentante Ue Josep Borrell arrivando al consiglio Affari esteri da dove ha tratteggiato uno scenario tragico sul terreno. “Questo weekend è stato tra i più sanguinosi dall’inizio del conflitto e il rischio di un contagio nel sud del Libano è ogni giorno sempre più grande”, ha messo in guardia.

Israele: “Colpiti obiettivi Hezbollah nel sud del Libano”

L’esercito israeliano ha effettuato diversi raid la notte scorsa su “obiettivi terroristici di Hezbollah nel Libano meridionale, inclusa una struttura militare di Hezbollah nell’area di Aitaroun, nonché siti di infrastrutture operative e terroristiche nelle aree di Kfarkela e Khiam”. Lo ha fatto sapere il portavoce militare. La stessa fonte ha poi detto che “in seguito ad un attacco con proiettili anticarro nella zona di Metulla la scorsa notte due riservisti dell’Idf, membri della squadra di sicurezza, sono rimasti feriti in modo lieve e grave”.

Fonte: Ansa