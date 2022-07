Bombardamento carcere di Olenivka, Borrell: “Da Russia atti inumani”

E’ di 50 prigionieri ucraini uccisi e 73 gravemente feriti il bilancio definitivo dell’attacco missilistico avvenuto ieri, 29 luglio, contro una struttura di detenzione preventiva vicino a Olenivka, nell’oblast di Donetsk. I prigionieri erano principalmente soldati del gruppo Azovstal, l’ultima roccaforte ucraina nell’assedio di Mariupol. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero della Difesa russo Igor Konashenkov durante un briefing.

Goodnight #Ukraine. Russia wants you to believe 🇺🇦 shelled the prison near #Olenivka. Wants you to believe from the large complex of buildings, the only building hit was a small one holding #Ukrainian Azov prisoners of war. Russia wants you to believe pigs fly. top 2 📷 > @Maxar pic.twitter.com/A6gCMvPoec

— Glasnost Gone (@GlasnostGone) July 30, 2022