Bombe su ospedale e scuole a Lugansk. Bombardato aeroporto di Dnipro

Almeno due persone sono morte dopo che un edificio residenziale di Kiev è stato colpito stamattina in un attacco, nel ventesimo giorno di guerra. Lo riferisce il servizio di emergenza ucraino. I servizi di emergenza ucraini spiegano su Facebook che l’esplosione ha colpito un edificio di 15 piani nel quartiere di Sviatochine, nella parte occidentale di Kiev, e ha causato un grande incendio. “Due corpi senza vita sono stati trovati sul luogo”, spiegano i soccorritori, aggiungendo di essere riusciti a salvare 27 persone. L’esplosione ha fatto scoppiare tutti i vetri dell’immobile e di quelli vicini, secondo quanto ha constatato un giornalista dell’Afp sul posto, riportato da Ansa.

Nelle esplosioni che hanno colpito Kiev in mattinata sono stati stata danneggiati anche la facciata e gli uffici di una stazione centrale della metropolitana della capitale ucraina, la stazione di Lukyanivska. Lo riporta la Bbc citando la società che gestisce il servizio, che su twitter pubblica le immagini della stazione danneggiata, che è stata chiusa.

😔Also on the night of March 15, an explosive wave damaged the facade of the #Lukyanivska station building and office space. Trains will not stop at the station while running.

Fortunately, there are no victims. #StopRussia #StopPutin #CloseTheSkyUkraine pic.twitter.com/ocW5fBxHEJ

— ZMiST (@ZMiST_Ua) March 15, 2022