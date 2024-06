Bombardamenti in Ucraina: Kiev e 12 regioni senza luce

La guerra in Ucraina giunge al giorno 835. A seguito di un attacco missilistico russo, è scoppiato un incendio in un impianto industriale nell’oblast di Kiev. A Kiev e in 12 regioni sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza a causa del superamento dei limiti di consumo. Gli Usa si apprestano a inviare un nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina da 225 milioni di dollari.

Attacco missilistico russo contro Ucraina occidentale

Le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico contro l’Ucraina nella notte, prendendo di mira principalmente le regioni occidentali del Paese. Lo riporta il “Kyiv Independent”, precisando che l’aeronautica militare ucraina ha fatto scattare un’allerta aerea nelle regioni di Ternopil, Khmelnytskyi e Lviv, nonché nella regione della capitale Kiev. La minaccia è costituita dai missili balistici e da crociera russi, dai bombardieri Tu-95MS e dai droni di tipo Shahed. A seguito dell’attacco, è scoppiato un incendio in un impianto industriale nell’oblast di Kiev.

Kiev e 12 regioni senza luce, venerdì blackout per 24 ore

A Kiev e in 12 regioni ci sono state interruzioni di corrente di emergenza a causa del superamento dei limiti di consumo. Lo rende noto l’azienda elettrica ucraina Ukrenergo su Telegram. I blackout sono in vigore a Kiev, Volyn, Donetsk, Zhytomyr, Zakarpattia, Zaporizhzhia, Leopoli, Mykolaiv, Kirovohrad, Odessa, Rivne e Kharkiv. Ukrenergo ha anche avvertito di possibili interruzioni nella fornitura di energia elettrica alle infrastrutture critiche. Venerdì e dalla prossima settima ci saranno interruzioni di corrente per tutta la giornata, in tutto il Paese, in seguito ai danni provocati dai bombardamenti russi.

Usa verso nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina da 225 milioni

Gli Stati Uniti si apprestano a inviare un nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina da 225 milioni di dollari. Lo riportano i media americani citando fonti dell’amministrazione, secondo le quali il pacchetto includerà munizioni per gli Himars.