Il bollettino Covid: oltre 86mila guariti nelle ultime 24 ore

Sono 86.714 le persone guarite in Italia nelle ultime 24 ore dopo essere risultate positive al covid. E’ quanto si legge nel bollettino giornaliero del ministero della Salute.

Nelle ultime 24 ore sono 49.571 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 290.013 tamponi processati. In calo il tasso di positività al 17,1% (-2,1%). I decessi sono stati 121, per un totale da inizio pandemia che arriva a 172.003.

I guariti odierni sono 86.714. Calano le terapie intensive (-18) e i ricoveri nei reparti ordinari (-166).

Covid, Liguria: “Cala tasso positività, lieve aumento ricoverati”

Cala il tasso di positività in Liguria che si attesta a 18.9% con 1.687 nuovi casi positivi a fronte di 8.887 test tra molecolari e antigenici. Lieve l’aumento dei ricoverati che oggi, secondo il bollettino di Regione Liguria redatto sui dati flusso Alisa-Ministero sono 470, 2 in più rispetto a ieri. Aumentano di una unità anche i pazienti in terapia intensiva che oggi sono 8. Calano di 452 unità le persone in isolamento domiciliare che oggi sono 19.390. Tre i decessi, avvenuti il 27 e il 28 luglio: si tratta di due donne di 97 e 81 anni e di un uomo di 81 anni.

