Bollettino coronavirus del 5 dicembre: in calo il numero di morti e contagi

In calo sia i nuovi contagi, sia i decessi nel bollettino di oggi, 5 dicembre, diramato dal ministero della Salute.

Nelle ultime 24 ore sono 21.052 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 24.099. Diminuiscono i tamponi effettuati: 194.984, contro i 212.741 di ieri. Il rapporto tra tamponi effettuati e positivi scende così al 10,8%. Sono 662 i morti di oggi, contro i 814 di ieri. I guariti o dimessi sono 23.923.

E’ uscito in forte ritardo il bollettino di oggi sabato 5 dicembre 2020 con tutti gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia. I dati sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia vengono solitamente diffusi intorno alle 17 dal ministero della Salute, ma ancora sono pervenuti dopo le 18:30.

I dati di ieri

Il bollettino di ieri ha fatto registrare 814 morti e 24.099 nuovi casi. Il numero delle vittime di Covid-19 resta dunque elevatissimo. Diverso il discorso sulla curva dei contagi, che sta rallentando ma forse non come ci aspetterebbe. La buona notizia è che continua a scendere il numero di pazienti in terapia intensiva (ieri 30 in meno rispetto al 3 dicembre) e dei ricoverati con sintomi (-572 in meno rispetto al 3).

Il 3 dicembre si è registrato il dato peggiore: 993 morti in 24 ore. Mai così tanti in Italia.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.