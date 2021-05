In calo il tasso di positività, dal 4,9 al 2,9%. In Lombardia registrato il maggior incremento di nuovi positivi (+1.354), in Molise il minore con appena cinque nuovi casi

Risalgono i contagi e i guariti ma scende il tasso di positività rispetto a 24 ore fa. Le cifre dell’ultimo bollettino del Ministero della Salute registrano 9.116 persone risultate positive su 315mila tamponi effettuati, quasi 200mila in più sul 3 maggio, con il tasso che scende dal 4,9 al 2,9%. Le vittime sono in aumento per il secondo giorno di fila, 305 (+49 sul precedente). In Italia gli attualmente positivi sono 413.889, 18.176 (-219)i pazienti ricoverati nei reparti ordinari e 2.423 (-67) quelli nelle terapie intensive, mentre le persone guarite o dimesse sono 18.477. Il numero dei guariti sale così a 3.524.194 dall’inizio della pandemia.

Quota mille al giorno

Sono tre le Regioni che superano i mille casi positivi in un giorno. Il maggior incremento si registra in Lombardia con +1.354 sul giorno precedente, subito dopo ci sono Campania con un +1.331 e Puglia (+1.028). Al di sotto troviamo la Sicilia con un aumento di 902 casi, il Lazio (+803) e il Veneto (+721). Decisamente diversi i dati del Molise, che riscontra appena cinque nuovi casi, e di Valle d’Aosta con 25, Basilicata (+72), Alto Adige (+73), Abruzzo (+85), Trentino (+87) e Umbria, appena sotto quota cento (+98).

