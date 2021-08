Covid, il bollettino del 18 agosto: tasso di positività sopra il 3%

Sono 7.162 i nuovi casi di coronavirus su 226.423 tamponi, per un tasso di positività che sale al 3,1% (+0,9%). I dati del ministero della Salute registrano inoltre 69 decessi nelle ultime 24 ore e 7.424 guariti. Crescono ancora i ricoveri: 87 in più nei reparti ordinari e 19 in più nelle terapie intensive. Per la prima volta dal 15 luglio, diminuiscono gli attualmente positivi: 128.782 in tutto, cioè 334 in meno.

Attualmente sono 442 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia. Gli ingressi giornalieri sono 50 (martedì erano 49). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.559. Dall’inizio della pandemia, i casi di coronavirus nel nostro Paese sono 4.456.765, i morti 128.579. I dimessi e i guariti sono invece 4.199.404.

Sicilia in zona gialla?

In attesa dei dati di venerdì prossimo della cabina di regia – che stabiliranno se alcune regioni dovranno tornare in zona gialla – la Sicilia resta la Regione italiana con il maggior numero di casi: sono 997 i nuovi positivi e 25 le vittime registrati nelle ultime 24 ore. Seguono il Veneto con 692 nuovi casi di contagio e la Lombardia con 671 positivi in più.

