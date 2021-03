Bollettino 12 marzo: contagi inarrestabili e tasso di positività in crescita

Cresce ancora il numero di casi di Covid in Italia, in una escalation che sembrerebbe inarrestabile, nonostante la campagna vaccinale. Oggi i nuovi casi positivi sono 26.824, contro i 25.673 di ieri, giovedì; 369.636 i tamponi refertati, circa duemila in meno alla rilevazione precedente.

Tasso di positività

Il tasso di positività sale ancora, passando dal 6,9% di ieri al 7,25% di oggi, secondo i dati del ministero della Salute. 226 gli ingressi in terapia intensiva e altri 409 ricoveri ordinari. In aumento anche i decessi, seppur di poche unità: 380 oggi, 373 giovedì. In totale, rileva la Johns Hopkins University, i morti per covid in Italia da inizio epidemia sono 101.564; 3 milioni 175.807 i positivi in tutto. I dimessi e i guariti sono 2.564.926 (+14.443 rispetto a ieri ), in isolamento domiciliare ci sono 482.747 persone (+ 11.503).

A Pasqua tutta Italia in zona rossa

L’indice di trasmissibilità Rt nazionale è arrivato a 1.16, un dato che costringe il governo ad adottare nuove restrizioni. E’ stato approvato oggi il nuovo Decreto Draghi, che blinderà la Pasqua e introdurrà misure più stringenti fino al 6 aprile, per scongiurare un’ulteriore salita dei contagi.

Le Regioni in dettaglio

Il maggior numero di nuovi casi si registra ancora una volta in Lombardia (6.262), davanti a Emilia Romagna (3.477), Piemonte (2.929), Campania (2.644) e Veneto (1.932). Ecco l’elenco Regione per Regione:

Lombardia: +6.262

Veneto: +1.932

Piemonte: +2.929

Campania: +2.644

Emilia Romagna: +3.477

Lazio: +1.757

Toscana: +1.304

Sicilia: +679

Puglia: +1,774

Liguria: +406

Friuli Venezia Giulia: +971

Marche: +874

Abruzzo: +515

Sardegna: +106

P.A. Bolzano: +147

Umbria: +219

Calabria: +305

P.A. Trento: +281

Basilicata: +144

Molise: +72

Valle d’Aosta: +28

