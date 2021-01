Napoli, boato e voragine davanti all’Ospedale del Mare

A causa del crollo, tre automobili di dipendenti sono cadute nella voragine. Il Covid Residence è stato evacuato in via cautelativa

Una voragine, verosimilmente causata da problemi alle condutture dell’ossigeno, si è aperta nella notte appena trascorsa, tra il 7 e l’8 gennaio, nel parcheggio dell’Ospedale del Mare di Ponticelli, a Napoli Est.

Un boato e la voragine

Il Covid Residence è stato evacuato in via cautelativa. Il crollo ha inghiottito tre automobili di dipendenti. Non risultano feriti, le vetture erano parcheggiate e non c’erano persone all’interno, scrive FanPage.

L’esplosione è avvenuta intorno alle 4:30 del mattino, la voragine è profonda circa 20 metri e larga una cinquantina di metri. I testimoni parlano di un fortissimo boato. Sono in corso le verifiche per appurare l’entità dei danni e capire se c’è la possibilità di ulteriori crolli.

Nessun atto doloso

In un primo momento si era ipotizzato l’atto doloso. I successivi accertamenti, però, effettuati effettuati dai Vigili del Fuoco, hanno escluso questa teoria e l’ipotesi di una esplosione avvenuta a livello della strada: si sarebbe trattato, come spiega l’ex assessore Mario Calabrese, di un problema alle conduttore dell’ossigeno, poste nel sottosuolo; non è ancora chiaro se il cedimento abbia causato danni alle condutture o se sia stato il contrario.

