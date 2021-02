Onu condanna la Birmania per “uso della forza letale”

Il segretario generale dell’Onu, António Guterres, condanna “l’uso della forza letale” in Birmania (Paese asiatico noto anche con il nome di Myanmar) dove ieri due manifestanti contro il golpe sono stati uccisi dai colpi delle forze dell’ordine.

“L’uso della forza letale, dell’intimidazione e delle violenze contro i manifestanti pacifici è inaccettabile – scrive in un tweet -. Ognuno ha il diritto di protestare pacificamente. Faccio appello a tutti i partiti a rispettare i risultati delle elezioni e di tornare alle norme civili”.

I condemn the use of deadly violence in Myanmar.

The use of lethal force, intimidation & harassment against peaceful demonstrators is unacceptable.

Everyone has a right to peaceful assembly. I call on all parties to respect election results and return to civilian rule.

— António Guterres (@antonioguterres) February 21, 2021