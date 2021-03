Ha raggiunto quota 250 il bilancio delle persone morte in Birmania (paese noto anche con il nome di Myanmar) dall’inizio delle proteste anti golpe: lo ha reso noto l’Associazione per l’assistenza ai prigionieri politici.

Secondo l’organizzazione non profit per la difesa dei diritti umani con base in Thailandia, ieri si sono aggiunti alla lunga lista delle vittime altre 3 persone: una è stata uccisa dalle forze di sicurezza a Monywa, nella regione di Sagaing; una è precipitata dal quinto piano di un palazzo a Yangon mentre tentava di fuggire durante un’irruzione dei militari nella sede di una Ong e l’ultima è stata uccisa nei giorni scorsi, ma la sua morte non era stata registrata, scrive Ansa.

Il golpe del 1 febbraio

Il golpe del 1 febbraio aveva portato all’arresto del capo del governo birmano, Aung San Suu Kyi, da parte dei militari. Lo aveva riferito, per primo, all’Afp un portavoce del partito della premio Nobel, la Lega nazionale per la democrazia (LND).

Tutti i poteri in Myanmar erano poi stati trasferiti al generale Min Aung Hlaing, capo delle forze armate. I militari denunciava da diverse settimane frodi durante le elezioni legislative dello scorso novembre, vinte in modo schiacciante dall’LND. Gli arresti inoltre erano avvenuti poche ore prima della riunione inaugurale del Parlamento recentemente insediato.

