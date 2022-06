Biden, stratta sulle armi: “Questa è la legge più significativa degli ultimi 30 anni”

“Questa è la legge più significativa sulle armi degli ultimi 30 anni”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden firmando la legge per una stretta sulle armi. “Voglio ringraziare le famiglie delle vittime da Columbine a Sandy Hook a Uvalde. Niente potrà colmare il loro vuoto, ma hanno aperto la strada per arrivare a questo punto”, ha aggiunto.

I just signed into law the Bipartisan Safer Communities Act. While this bill doesn't do everything I want it to, it does include actions that I've long called for that will save lives.

Today, we acted for the families that have lost their souls to an epidemic of gun violence. pic.twitter.com/QWg3orWuS1

— President Biden (@POTUS) June 25, 2022