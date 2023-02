Biden a sorpresa a Kiev incontra Zelensky: “Instancabile impegno per la democrazia”

Il presidente Usa Joe Biden ha incontrato questa mattina il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una visita a sorpresa a Kiev a pochi giorni dal primo anniversario dell’invasione russa, il 24 febbraio.

Le parole di Biden

Immagini diffuse sui social, riprendono il presidente Usa insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel centro della capitale ucraina, vicino alla cattedrale di San Michele. “Lei e tutti gli ucraini, signor presidente, ricordate al mondo il significato della parola coraggio”. ha detto il presidente Biden a Kiev. “Saremo con voi per il tempo che serve”, ha aggiunto.

“Putin ha lanciato la sua invasione quasi un anno fa, pensava che l’Ucraina fosse debole e che l’Occidente fosse diviso. Pensava di poter avere le meglio su di noi. Ma si sbagliava di grosso”. Così Biden in una dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca, riportata dal Guardian. “Mentre il mondo si prepara a celebrare il primo anniversario della brutale invasione dell’Ucraina da parte della Russia – ha dichiarato il presidente americano – oggi sono a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e riaffermare il nostro fermo e instancabile impegno per la democrazia, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina”.

Il presidente Usa Joe Biden ha lasciato l’Ucraina dopo aver incontrato questa mattina Volodymyr Zelensky in una visita a sorpresa a Kiev. Lo riporta Sky News. Joe Biden ha avuto un “lungo colloquio” con il presidente ucraino a Kiev durante il quale hanno affrontato il tema dei “prossimi mesi di guerra” e di ciò di cui l’Ucraina ha bisogno per difendersi dall’aggressione russa, nonché del processo verso una “pace giusta e durevole”. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, in un briefing virtuale da Kiev con un gruppo di giornalisti.

Sullivan: “La visita di Biden a Kiev è storica”

“La visita di Biden a Kiev è storica”. Lo ha detto il consigliere della sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, in un briefing virtuale da Kiev con un gruppo ristretto di giornalisti. “Il presidente americano non voleva soltanto dire ma mostrare al mondo che è al fianco di Zelensky in una Kiev libera”, ha sottolineato.

Medvedev: “Biden ha giurato fedeltà al regime neonazista”

“Biden, avendo ricevuto in precedenza garanzie di sicurezza, è finalmente andato a Kiev. Ha promesso molte armi e ha giurato fedeltà al regime neonazista fino alla tomba”. Lo scrive il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev su Telegram riferendosi al fatto che gli Usa avessero avvisato Mosca della visita del presidente Usa.

