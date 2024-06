Biden: “Un secondo mandato di Donald Trump è una minaccia più del primo”

La corsa due per le presidenziali Usa si fa bollente. Biden, nel corso di un evento di raccolta fondi in Virginia, attacca Trump definendolo un “pericolo” e un “criminale condannato”. Trump critica il rivale sull’immigrazione definendo la nuova misura annunciata dal presidente “un’amnistia di massa”. La nuova legge aprirebbe la strada della cittadinanza per i migranti senza documenti coniugi di cittadini americani.

Biden, Trump criminale condannato, un secondo mandato è minaccia

Donald Trump è un “criminale condannato. Ma per quanto questo sia inquietante, a essere ancora più dannosi è l’assalto a tutto campo che sta sferrando al nostro sistema giudiziario”. Lo ha detto Joe Biden nel corso di un evento di raccolta fondi in Virginia. “Un secondo mandato di Donald Trump è una minaccia più del primo”: ha detto di voler un dittatore il primo giorno e di correre per la Casa Bianca per vendicarsi, ha aggiunto Biden.

Donald Trump vola in Wisconsin, ‘adoro Milwaukee’

Donald Trump vola a Racine, in Wisconsin, per un comizio. L’ex presidente cogli l’occasione per gridare ai suoi fan: “adoro Milwaukee”. Una precisazione per stemperare le polemiche legate ad alcune sue dichiarazioni a porte chiuse, secondo le quali avrebbe criticato il partito repubblicano per aver scelto Milwaukee per la convention del partito. “Milwaukee è orribile”, avrebbe detto l’ex presidente.

Trump attacca su migranti, da Biden amnistia di massa, illegale

Donald Trump critica Joe Biden sull’immigrazione. La nuova misura annunciata dal presidente, che apre la strada della cittadinanza per i migranti senza documenti coniugi di cittadini americani, è definita da Trump come “un’amnistia di massa”, un’azione “illegale”.

