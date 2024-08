Biden: “Pronti a supportare Israele in caso di attacchi”

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che, lui e la vicepresidente Harris, sono stati aggiornati sugli sviluppi della situazione nell’area mediorientale. Biden inoltre ha ribadito il supporto ad Israele qualora venisse nuovamente attaccato.

Le dichiarazioni

“Poco fa io e la vicepresidente siamo stati informati nella Situation Room sugli sviluppi in Medio Oriente. Abbiamo ricevuto aggiornamenti sulle minacce poste dall’Iran e dai suoi alleati, sugli sforzi diplomatici per ridurre le tensioni regionali e sui preparativi per supportare Israele qualora venisse nuovamente attaccato”: lo scrive su X Joe Biden, postando una foto del team della sicurezza nazionale. “Abbiamo anche discusso i passi che stiamo intraprendendo per difendere le nostre forze e rispondere a qualsiasi attacco contro il nostro personale nel modo e nel luogo che preferiamo”, ha aggiunto.

Fonte: Ansa