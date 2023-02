Biden in Polonia per l’anniversario dell’invasione russa in Ucraina

La guerra in Ucraina giunge al 349esimo giorno. Il presidente Zelensky ha offerto aiuto alla Turchia per condurre operazioni di soccorso

La guerra in Ucraina giunge al 349esimo giorno. Le forze russe hanno ottenuto alcuni successi nella zona di Siversk, fondamentali per la liberazione di Krasny Lyman, nel Donetsk. Lo ha affermato il leader separatista filorusso Denis Pushilin, citato dalla Tass. Secondo il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, “le prospettive di pace continuano a diminuire” e “il mondo rischia di avviarsi verso una guerra più ampia”.

Ucraina: media, Biden in Polonia per anniversario invasione

Il presidente americano Joe Biden avrebbe intenzione di recarsi in Polonia questo mese in occasione dell’anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, secondo fonti informate citate da Nbc News. Il progetto prevede che Biden visiti la Polonia verso la fine di febbraio, hanno riferito tali fonti sottolineando che il viaggio non è definitivo fino a quando la Casa Bianca non lo annuncia e che tali piani potrebbero cambiare. Un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Usa ha rifiutato di commentare queste indiscrezioni.

Usa: la vicepresidente Harris alla conferenza di Monaco

La vicepresidente americana Kamala Harris parteciperà alla conferenza annuale sulla sicurezza di Monaco dal 17 al 19 febbraio, durante la sua visita in Germania. Lo ha annunciato la sua portavoce Kristen Allen, sottolineando che la presenza della vicepresidente Usa intende “dimostrare l’unità e la determinazione transatlantica” nel sostegno all’Ucraina, nonché la leadership e l’impegno degli Stati Uniti nei confronti di Kiev.

Zelensky: “Attenzione speciale a Bakhmut”

“Attenzione speciale a Bakhmut”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando che il Paese “si sta opponendo ai tentativi dei russi di circondare la città e spezzare la nostra difesa. E ringrazio ogni soldato che della sua resistenza”.

Il presidente ucraino ha anche annunciato la nomina di personalità con esperienza militare nelle regioni di confine e in prima linea. Lo ha annunciato nel suo discorso video serale, riferisce Ukrinform. “Stiamo rafforzando le nostre posizioni dirigenziali. In un certo numero di regioni, in particolare le regioni di confine e in prima linea, nominiamo personalità con esperienza militare.”, ha detto Zelensky.

Zelensky offre aiuto alla Turchia colpita dal sisma

L’Ucraina ha offerto aiuto alla Turchia, colpita ieri da un fortissimo terremoto, per condurre operazioni di soccorso. Lo ha detto il suo presidente Volodymyr Zelensky in un videomessaggio. Lo riferisce Ukrinform. “Oggi giungono notizie molto tristi dalla Turchia e dal territorio della Siria. C’è stato un potente terremoto. Molti morti. Migliaia di case sono state distrutte. Le mie più sincere condoglianze al presidente della Turchia Erdogan, così come a coloro che nella società siriana hanno perso i propri cari e la casa – ha affermato Zelensky -. L’Ucraina ha risposto immediatamente e ha offerto sostegno alla Turchia nelle operazioni di salvataggio”.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan'a, 🇹🇷 halkına ve 🇹🇷'deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor zamanda 🇹🇷 halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 6, 2023

Fonte: Ansa