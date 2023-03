Biden: “Più tasse a ricchi e aziende: minimum tax del 25% per i miliardari”

Joe Biden proporrà al Congresso americano di approvare una minimum tax del 25% per i miliardari. Lo riferiscono fonti della Casa Bianca all’agenzia Bloomberg, a poche ore dalla presentazione del budget per l’anno fiscale 2024.

Il piano del presidente Usa prevede anche di aumentare di quasi il doppio la tassazione sul ‘capital gain’, dal 20% al 39,6%, e di aumentare i prelievi sul reddito delle grandi società e dei paperoni americani.

Usa: Senato blocca controversa legge sul crimine a Washington

Il Senato americano ha approvato una risoluzione repubblicana per bloccare un controverso disegno di legge sulla criminalità a Washington che gli oppositori hanno criticato come troppo debole. Lo riporta la Cnn. La misura passa adesso sulla scrivania di Joe Biden, che ha già annunciato che non vi porrà il veto presidenziale. La risoluzione per bloccare il disegno di legge sulla criminalità nella capitale Usa ha diviso i democratici. Alla fine, la misura è passata con una schiacciante maggioranza bipartisan con 81 voti a favore e 14 contrari. La Camera l’aveva già approvata a febbraio con 173 democratici che avevano votato contro, ma Biden non aveva ancora annunciato la sua intenzione di non porre il veto.

Biden punta a ridurre deficit di 3.000 miliardi in 10 anni

Joie Biden vuole ridurre il deficit Usa “di quasi 3.000 miliardi” in dieci anni. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, in un briefing con la stampa alla vigilia della presentazione che si svolge oggi a Filadelfia del budget.

Più tasse a ricchi e aziende, piano Biden per ridurre il deficit

Aumenti delle tasse per i più ricchi e le aziende per consentire agli Stati Uniti di ridurre il deficit federale di almeno 2.000 miliardi di dollari in 10 anni. E’ la proposta, riportano i media americani, che il presidente americano si appresta a presentare e sulla quale potrebbe giocarsi la partita dell’aumento del tetto del debito, che i repubblicani non vogliono alzare a meno di tagli alla spesa. Il budget che Biden si appresta a presentare include un inasprimento della pressione fiscale per i ricchi americani che valgono più di 100 milioni di dollari, ma anche sulle aziende. Per le società, Biden propone di quadruplicare le tasse sui ‘buyback’.

Fonte: Ansa