"L'attentato a Donald Trump impone a tutti noi un passo indietro". Lo ha detto Joe Biden in un discorso alla nazione dopo l'attacco all'ex presidente in Pennsylvania

A poche ore dall’attentato al candidato presidenziale GOP (ed ex presidente Usa) Donald Trump durante un comizio in Pensylvania, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha organizzato a sorpresa “un discorso alla nazione” per condannare con forza l’escalation di violenza politica. “Non siamo nemici, siamo tutti americani”, ha detto Biden dallo “Studio Ovale” della Casa Bianca. Trump ha poi lodato il discorso del diretto concorrente alle presidenziali del 5 novembre.

Biden: “Non siamo nemici, siamo tutti americani”

“L’attentato a Donald Trump impone a tutti noi un passo indietro”. Lo ha detto Joe Biden in un discorso alla nazione in risposta all’attacco all’ex presidente in Pennsylvania. “Non siamo nemici, siamo tutti americani”, ha aggiunto. “La violenza politica non può essere normalizzata. Ribadisco – ha proseguito il presidente americano – che la posta in queste elezioni non è mai stata così alta, ci credo con tutto il mio cuore, ma dobbiamo abbassare i toni. La politica non può essere un campo di battaglia. Le decisioni si prendono nelle urne, con il voto, e non con le pallottole”

Biden ha parlato con Trump

Joe Biden ha parlato con il suo rivale presidenziale Donald Trump, rimasto ferito in una sparatoria durante un suo comizio. Lo rende noto la Casa Bianca. Il presidente americano ha sentito anche con il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, e il sindaco di Butler, Bob Dandoy, dove è avvenuta la sparatoria.

Fonte: Ansa