Biden: “Non possiamo permettere lo stop dei fondi all’Ucraina”

Biden, non possiamo permettere stop fondi all’Ucraina

“Non possiamo in nessun caso permettere che venga interrotto il sostegno americano all’Ucraina. Sono in gioco troppe vite, troppi bambini e troppe persone”: così Joe Biden ad una riunione del governo alla Casa Bianca. “Mi aspetto totalmente che lo speaker della Camera e la maggioranza dei repubblicani al Congresso mantengano il loro impegno per garantire il passaggio del sostegno necessario per aiutare l’Ucraina a difendersi dall’aggressione e dalla brutalità russa”, ha aggiunto, ricordando che gli Usa sono “la nazione indispensabile nel mondo”.

Usa, se Putin pensa di durare più a lungo di noi sbaglia

“Biden ha creato una coalizione internazionale di 45-55 Paesi a sostegno dell’Ucraina. Se Putin pensa di durare più a lungo di noi si sbaglia”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine-Jean Pierre in un briefing con la stampa a proposito della reazione della Russia alla notizia del taglio ai fondi a Kiev nella legge di bilancio Usa.

Fonte: Ansa