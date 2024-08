Biden: “L’incursione militare ucraina è un dilemma per Putin”

Il presidente degli Stati Uniti, rispondendo alle domande dei giornalisti a New Orleans, ha dichiarato che, l’incursione militare ucraina in territorio russo, sta creando “un vero dilemma” per Vladimir Putin.

Le dichiarazioni di Biden

L’incursione militare dell’Ucraina in Russia “sta creando un vero dilemma” per Vladimir Putin, ha detto il presidente americano Joe Biden aggiungendo che i funzionari di Washington sono in costante contatto con quelli di Kiev riguardo alla mossa ucraina. Lo riportano i media Usa. Rispondendo alle domande dei giornalisti al suo arrivo a New Orleans, Biden ha detto di essere stato informato ogni 4-5 ore negli ultimi 6-8 giorni sull’azione delle forze di Kiev.

Le reazioni

La cosa “sta creando un vero dilemma per Putin”, ha detto il presidente americano nei suoi primi commenti sull’operazione ucraina nella regione di Kursk. Ieri il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale statunitense John Kirby ha affermato che, se l’offensiva di Kiev “non piace a Putin, se la cosa lo mette un po’ a disagio, allora c’è una soluzione semplice: può andarsene dall’Ucraina e farla finita”.

Fonte: Ansa