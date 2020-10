Berlusconi negativo al tampone. Raggi in isolamento fiduciario

Silvio Berlusconi è negativo al coronavirus. Come apprende l’ANSA, il leader di Forza Italia si è infatti sottoposto a “test negativi”, però è e resta in convalescenza.

Già il 29 settembre scorso Adriano Galliani, in occasione di una partita del Monza, aveva riferito di un primo tampone negativo, notizia poi non seguita da conferme ufficiali. Oggi, l’ufficialità sul secondo tampone.

Berlusconi era risultato positivo al coronavirus il 2 settembre e ricoverato due giorni dopo all’Ospedale san Raffaele per una polmonite. Pochi giorni prima i tamponi avevano dato lo stesso esito per i figli Luigi e Barbara, entrambi ormai guariti.

Barbara Berlusconi ospita questa sera il ricevimento del matrimonio del fratello Luigi nella sua villa a Macherio, in Brianza. Luigi si sposa con la sua fidanzata Federica Fumagalli in forma strettamente privata.

Nel frattempo anche la primogenita, Marina Berlusconi, è ormai guarita ed è tornata al lavoro in Mondadori.

Silvio Belusconi non parteciperà alla cerimonia in chiesa a Milano per il matrimonio del figlio Luigi ma, secondo quanto si apprende, è probabile che faccia un rapido passaggio per gli auguri agli sposi durante la cena a Macherio.

Raggi in isolamento fiduciario

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è in isolamento domiciliare dopo che il capo di Gabinetto del Campidoglio, Stefano Castiglione, è risultato positivo al coronavirus. La sindaca pentastellata ha fatto il tampone in un ospedale pubblico ed è in attesa della risposta. Un provvedimento preso in via precauzionale. La prima cittadina, informa il Campidoglio, “continuerà a esercitare le sue funzioni istituzionali”.

Sanificazione

Oggi, intanto, i locali di palazzo Senatorio sono stati sottoposti a sanificazione.

Le persone entrate in stretto contatto con Castiglione sul posto di lavoro saranno a loro volta sottoposte ad accertamenti. Da quanto si apprende le condizioni di salute di Castiglione sono buone e al momento presenterebbe solo lievi sintomi della malattia.

Il contagio di Castiglione è stato accertato pochi giorni dopo quello del vicepresidente dell’Assemblea capitolina e consigliere comunale di Fratelli D’Italia, Francesco Figliomeni, anche lui risultato positivo al test per la ricerca del Covid-19.

