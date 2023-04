Berlusconi, il bollettino del San Raffaele: “Progressivo e costante miglioramento”

È stata un’altra notte tranquilla, secondo quanto trapela in ambienti ospedalieri, quella trascorsa al San Raffaele da Silvio Berlusconi. Il presidente di Forza Italia è ricoverato da mercoledì scorso. Ieri sera il Cavaliere ha ricevuto le visite delle figlie Marina ed Eleonora.

Il bollettino

“Nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d’organo monitorate. E’ quanto si legge in un bollettino medico diramato dal San Raffaele dove Silvio Berlusconi è ricoverato da mercoledì. “Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo. Il Presidente Silvio Berlusconi resta ricoverato in ambito intensivo”, si legge.

Ancelotti: “Spero vada tutto bene”

“Siamo tutti in apprensione e in ansia, sono molto legato a lui, spero che vada tutto bene. Berlusconi è stato, è e sarà una persona molto amata da tutti. Così Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 sull’ex premier e ex presidente del Milan ricoverato al San Raffaele. “È stato un grande presidente – ha aggiunto Ancelotti – che stimolava e aiutava nei momenti difficili e metteva un po’ di pepe nei momenti buoni. Nei momenti di difficoltà si poteva contare sul suo appoggio“.

Notizia in aggiornamento

Fonte Ansa