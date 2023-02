Bellona (Caserta), tre arresti per spaccio

In provincia di Caserta, tre giovani uomini sono stati arrestati dai militari dell’Arma dei Carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di mezzo chilo di hashish, rinvenuto all’interno del veicolo sul quale gli accusati viaggiavano.

Gli arrestati e lo stupefacente sequestrato

Viaggiavano in auto con mezzo chilo di hashish i tre giovani arrestati dai carabinieri a Bellona, nel Casertano. Si tratta di un ventottenne, un ventitreenne ed un diciannovenne, tutti del posto, finiti agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

La perquisizione

I tre pusher sono stati fermati per un controllo in via Triflisco, mentre erano a bordo di una vettura di fabbricazione francese. I carabinieri hanno perquisito la vettura e hanno trovato, nascosti nella fodera del sedile di guida, cinque panetti di hashish del peso di cento grammi ognuno.

Fonte: Ansa