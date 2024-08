Bangladesh: gli studenti sostengono il premio Nobel Yunus

A seguito dei disordini nel Paese, gli studenti del Bangladesh, hanno proposto per la guida dell’esecutivo ad interim il premio Nobel Muhammad Yunus. Il bilancio degli scontri di piazza avvenuti ieri è salito a 105 vittime.

La proposta

Gli studenti del Bangladesh hanno proposto il premio Nobel Muhammad Yunus per guidare un governo ad interim dopo la destituzione del primo ministro e l’assunzione del comando da parte dell’esercito. “Abbiamo deciso che verrà formato un governo ad interim in cui il dottor Muhammad Yunus, premio Nobel di fama internazionale, sarà il consigliere principale”, ha detto in una conferenza stampa Nahid Islam, il principale leader di Students against discrimination (Sad).

Le dichiarazioni

Il capo dell’esercito del Bangladesh, generale Waker-Uz-Zaman, ha dichiarato in una trasmissione alla televisione di stato che Sheikh Hasina si è dimessa da primo ministro e che l’esercito formerà un governo provvisorio. Yunus, considerato il massimo promotore del microcredito moderno, ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2006 ed è il fondatore della Grameen Bank, la cui strategia prevede un sistema di piccoli prestiti ad imprenditori troppo poveri per ottenere credito dai circuiti bancari tradizionali.

I disordini di ieri

E intanto è salito a 105 il bilancio dei morti durante i violenti disordini scoppiati ieri in Bangladesh dopo la destituzione della premier Sheikh Hasina. Lo fanno sapere la polizia e i medici, aggiornando il bilancio precedente di 56 vittime.

Fonte: Ansa