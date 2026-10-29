Banca Mondiale: previsti aumenti del 23% per le materie prime

Nel 2026 i prezzi delle materie prime subiranno un rincaro del 23%, trainati dall’aumento del 32% nei costi energetici e dalle continue tensioni geopolitiche. Lo stima l’ultimo rapporto della Banca mondiale, prefigurando un calo del 7% solo nel 2027. Anche i prodotti alimentari cresceranno del 18% nel biennio 2026-2027 a causa di eventi climatici e costi di trasporto elevati. Per contrastare l’impatto su inflazione e povertà estrema nei Paesi a basso reddito, l’istituzione ha già stanziato tra i 50 e i 60 miliardi di dollari.

Il dato

I prezzi delle materie prime aumenteranno del 23% nel 2026, spinti dalle tensioni geopolitiche, dalle interruzioni delle forniture energetiche e dai rischi per i raccolti. È la previsione contenuta nell’ultimo rapporto Commodity markets outlook della Banca mondiale, pubblicato nelle scorse ore. I prezzi dell’energia sono attesi in crescita del 32%, con il petrolio Brent a una media di 91 dollari al barile, contro i 69 del 2025. Per i prodotti alimentari, la stima è di un aumento complessivo del 18% nel biennio 2026-2027, a causa delle difficoltà nei trasporti di cereali, del fenomeno climatico El Niño e dei maggiori costi di carburanti e fertilizzanti. In uno scenario più sfavorevole, un’ulteriore escalation dei conflitti e nuovi shock dell’offerta potrebbero aggravare l’inflazione e l’insicurezza alimentare, spingendo altre persone nella povertà estrema.

Le dichiarazioni

“La priorità deve essere proteggere le persone più povere e sostenere i Paesi a basso reddito già alle prese con pesanti oneri debitori”, ha dichiarato Ayhan Kose, vicecapo economista della Banca mondiale. L’istituzione ha messo a disposizione tra 50 e 60 miliardi di dollari attraverso strumenti di finanziamento esistenti, per sostenere le fasce più vulnerabili, le imprese e le aziende agricole. Dopo il previsto aumento del 23% nel 2026, i prezzi complessivi delle materie prime dovrebbero diminuire del 7% nel 2027.

Fonte Agensir