Banca d’Italia: la crisi in Medio Oriente rallenta la crescita europea

Le tensioni in Medio Oriente, riaccesesi oltretutto negli ultimi giorni, rallentano la crescita economica dell’Area euro, mentre le stime di crescita previste per l’Italia nell’anno corrente, nel 2027 e nel 2028, quando è attesa una ripresa, sono circondate dall’incertezza dei prezzi delle materie prime. Lo scrive la Banca d’Italia nel bollettino economico. La situazione geopolitica e i suoi riflessi sui mercati lascia prevedere un aumento dell’inflazione al consumo, dal 3% del secondo trimestre al 3,1%, ur a livelli inferiori rispetto al marzo 2022. La disoccupazione, nella zona euro (6,2%) e in Italia, nei primi mesi del 2026 è ai minimi storici.

Prospettive di crescita

La guerra in Medio Oriente “ha peggiorato le prospettive per la crescita e l’inflazione nell’area dell’euro“, con un impatto sulla crescita nel secondo trimestre che farà crescere il Pil “in misura modesta” dopo lo 0,3% del primo, calcolato al netto dell’Irlanda. Lo scrive Bankitalia nel bollettino economico, osservando che “la ripresa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran ha riacceso le tensioni sui mercati energetici. Le quotazioni delle materie prime energetiche sono nuovamente salite in luglio, dopo che l’annuncio di un memorandum d’intesa lo scorso 14 giugno aveva contribuito ad attenuare le pressioni al rialzo sui mercati”.

L’economia italiana

Crescita dello 0,5% quest’anno per l’economia italiana, che tenendo conto della revisione Istat dei conti trimestrali a fine maggio diventa 0,6%. Ma con una frenata a 0,4% nel 2027, e segnali di ripresa a 0,9% nel 2028. La previsione è del bollettino economico della Banca d’Italia, che ricalca le stime diffuse a giugno. “L’incertezza che circonda queste stime è elevata” – avverte Bankitalia – sviluppi più favorevoli potrebbero derivare da un calo dei prezzi delle materie prime più rapido del previsto, dalla spesa europea per la difesa e dagli investimenti in digitale e transizione energetica. Ma la prosecuzione delle tensioni tra Stati Uniti e Iran e ritardi nel ripristino dei flussi dallo stretto di Hormuz “potrebbero aumentare le pressioni inflazionistiche” e avere “impatti negativi particolarmente pronunciati sulla crescita”.

L’inflazione

In Italia, per effetto della guerra in Iran e del suo impatto sui prezzi energetici, “l’inflazione al consumo salirebbe al 3,1% nella media dell’anno in corso, riflettendo principalmente il rialzo dei prezzi dell’energia; tornerebbe al 2% nel prossimo biennio”. Lo scrive Bankitalia nel bollettino economico dopo che l’inflazione nel secondo trimestre è arrivata al 3% pur con un impatto sulle bollette “contenuto” e con la riduzione temporanea delle accise sui carburanti. “Le aspettative di inflazione a breve termine di famiglie e imprese sono aumentate, pur restando inferiori ai livelli osservati a marzo del 2022 in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia”. Le aziende “prefigurano un incremento dei propri listini nei successivi dodici mesi al 2,4%”, si legge.

Pnrr

Alla fine del 2025 l’Italia aveva speso circa 110 miliardi degli aiuti europei del Pnrr, per poi incassare, a inizio giugno, il pagamento della nona e penultima rata pari a 12,8 miliardi di euro. “Il totale ricevuto corrisponde a 166 miliardi, equivalente a oltre un terzo dell’ammontare erogato ai paesi dell’Unione europea”. Lo scrive Bankitalia nel bollettino economico. “La spesa effettuata dall’Italia entro la fine del 2025 è stata di circa 110 miliardi, di cui l’84% in conto capitale (oltre il 40% in investimenti pubblici, una quota significativamente superiore a quella delle altre principali economie dell’area dell’euro)”.

Disoccupazione ai minimi

In Italia “l’occupazione ha continuato a salire nel primo trimestre del 2026, sostenuta dalle costruzioni e dai servizi privati; secondo dati preliminari l’aumento sarebbe proseguito nei mesi primaverili”. Lo scrive Bankitalia nel bollettino economico. “Il tasso di disoccupazione è ancora diminuito, raggiungendo un minimo storico (al 5%, ndr), a fronte di un tasso di partecipazione pressoché invariato. La crescita delle retribuzioni contrattuali è rimasta contenuta”. In Europa “nei primi quattro mesi del 2026 il tasso di disoccupazione nell’area dell’euro si è mantenuto su valori storicamente bassi”, sul minimo record del 6,2%. “Tuttavia tale andamento è stato accompagnato da un calo della domanda di lavoro, misurata dal tasso di posti vacanti, che si è collocato su livelli molto modesti rispetto all’ultimo quinquennio”. Sempre in Italia, “nei prossimi mesi la dinamica retributiva si manterrebbe nel complesso moderata, anche per la quota ridotta di contratti collettivi in attesa di rinnovo”. A livello europeo “le retribuzioni contrattuali nell’area dell’euro hanno rallentato. Nel primo trimestre la dinamica salariale si è attenuata in modo più marcato in Germania e in misura più ridotta in Spagna e Francia, mentre è rimasta stabile su valori moderati in Italia”.

Fonte Ansa