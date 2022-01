Bambino di dieci anni morto per Covid a Torino

Un bambino di dieci anni è morto per Covid all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Non aveva gravi patologie pregresse

Un bambino di dieci anni è morto oggi per Covid nella Terapia intensiva dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Il bimbo si è spento questa mattina alle ore 5,55. Il paziente, che secondo quanto si apprende da fonti sanitarie non era vaccinato per “precauzioni di salute in una famiglia di vaccinati”, era stato trasferito nella mattinata di ieri dall’ospedale di Mondovì (Cuneo) in gravi condizioni.

Senza malattie pregresse

Non aveva gravi patologie pregresse. Arrivato con ipotermia, rabdomiolisi, dolori muscolari importanti agli arti inferiori e sospetta miocardite innescati dal virus, fin da subito è iniziato il trattamento specifico contro il Covid, fino alla dialisi. Purtroppo tutti i tentativi per salvargli la vita si sono rivelati inutili. “La direzione aziendale della Cittá della Salute di Torino si stringe alla famiglia in questo momento di profondo dolore”, scrive in una nota l’ospedale.

