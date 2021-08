Usa: bambino di 5 anni muore chiuso in auto in Virginia

Anche questa estate il caldo afoso ha mietuto una piccola vittima. Un bambino di soli cinque anni è morto nel nord della Virginia, negli Stati Uniti, dopo essere stato lasciato per ore in un Suv mentre le temperature salivano ben oltre i 30 gradi.

Inutile il tentativo di rianimare il bambino

Gli agenti – riporta Ansa – hanno risposto alla segnalazione di un bambino privo di sensi chiuso in un’auto in un quartiere di Springfield. La polizia è arrivata in pochi minuti, aprendo l’abitacolo ed eseguendo una prima rianimazione cardiopolmonare in attesa dei soccorsi.

All’arrivo dell’ambulanza, il piccolo è stato poi trasportato in un ospedale dove però i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Secondo le prime ricostruzioni, il bimbo era in auto insieme ai fratelli e a un genitore. Mentre gli altri sono usciti dall’auto, lui è rimasto in macchina legato al seggiolino.

“Le circostanze che hanno portato quel bambino a rimanere nel seggiolino – ha aggiunto la polizia – sono ancora oggetto di indagine”. Forse una dimenticanza, come tristemente avvenuto tre giorni fa in Arizona? Un’altra piccola vittima del caldo ma anche dell’incuria dell’uomo.

