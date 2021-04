Avvelena i genitori uccidendo il padre, 19enne fermato a Ceretolo

Un ragazzo appena maggiorenne avrebbe tentato di uccidere i genitori avvelenandoli. E’ successo ieri sera a Ceretolo, frazione di 5.990 abitanti facente parte del comune di Casalecchio di Reno, nell’entroterra bolognese.

Padre morto, grave la madre

Il padre è morto, mentre la madre è stata portata in gravi condizioni in ospedale. Il 19enne, che si è costituito ai carabinieri, è stato fermato al termine di un interrogatorio. Sono in corso indagini per stabilire movente e modalità: è stato trovato un bicchiere in cucina, con una sostanza che sarà analizzata dalla Scientifica dell’Arma.

In aggiornamento

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.