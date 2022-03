Autobus in fiamme nel torinese, tutti salvi

L'autista è riuscito a far scendere tutti i passeggeri - per la maggior parte studenti - alle prime avvisaglie di fumo, nessuno è rimasto ferito

Nel pomeriggio di oggi un pullman che stava riportando a casa gli studenti da scuola si è incendiato presso Ponte di Bibiana, una frazione di Bricherasio in provincia di Torino.

La dinamica

Il conducente appartenente alla società Autoguidovie-Cavourese ha messo in salvo tutti i passeggeri, soprattutto alunni appena usciti da scuola. Li ha fatti scendere non appena ha preso contezza del fumo che arrivava dal mezzo. Dopo l’allontanamento dal pullman di tutti gli occupanti lo stesso è stato totalmente lambito dalle fiamme e sono intervenuti sul posto i militari dell’Arma dei Carabinieri congiuntamente al personale dei Vigili del Fuoco i quali hanno spento l’incendio.

I casi precedenti

Quello avvenuto oggi è il terzo caso nell’arco di quindici giorni: il 3 e il 7 marzo scorsi, in due episodi molto simili e avvenuti su per giù nel medesimo punto, hanno preso fuoco due autobus. Tuttavia, in entrambi gli episodi, a bordo dei mezzi c’erano solo i conducenti che sono riusciti a mettersi in salvo rapidamente.

