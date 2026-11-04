Aumenti del gas a ottobre: +9,1% in bolletta

Il rialzo dei prezzi del gas sta mettendo a dura prova il bilancio delle famiglie italiane, in particolare dei clienti vulnerabili. I recenti sviluppi geopolitici nel Medio Oriente e la volatilità del mercato d’ingrosso ad Amsterdam riflettono un quadro di forte incertezza energetica. Con l’avvicinarsi della stagione fredda e le riserve europee ai minimi storici, crescono le preoccupazioni sia sul fronte della sicurezza degli approvvigionamenti sia per il peso economico di bollette sempre più onerose per i consumatori.

Bolletta del gas più cara

Bolletta del gas più cara ad ottobre per i 2,3 milioni di clienti vulnerabili in Italia per colpa del deciso rialzo delle quotazioni all’ingrosso, sensibili alle tensioni geopolitiche e in particolare alle decisioni dell’Iran sull’apertura o meno dello Stretto di Hormuz. Influenza rilevata sulla piazza Ttf di Amsterdam, di riferimento per l’Europa, dove il prezzo del metano è andato fin sotto i 90 euro a megawattora (i contratti future a dicembre hanno ceduto il 7,64% a 87,5 euro) per la prima volta dallo scorso 22 ottobre dopo l’annuncio di ieri di Teheran di poter riaprire lo Stretto “entro 48 ore”. La quotazione è poi risalita a 90,5 euro al MWh (-4,6%).

Lo stato delle riserve europee

Intanto, i depositi di gas nell’Unione europea stanno per affrontare la stagione di riscaldamento 2026-27 con scorte ai livelli più bassi dal 2013, secondo l’Agenzia internazionale dell’energia. Le riserve hanno segnato oggi il primo calo settimanale, scendendo al 74,56% a 844,25 TWh, a causa dei prelievi dovuti al clima più rigido. In Germania sono al 61,05% a 151 TWh e in Italia al 91% a 185,11 TWh, il paese con maggiori scorte disponibili. La riduzione, ricorda l’Iea, aumenta la dipendenza dalle forniture globali di Gnl per soddisfare i picchi di domanda stagionale e potrebbe rendere l’area molto vulnerabile se il prossimo inverno dovesse essere più freddo del previsto, o in caso di guasti tecnici o altre interruzioni delle forniture. Entro fine marzo 2027, ha calcolato l’agenzia, i livelli di stoccaggio del gas nell’Ue potrebbero scendere sotto il 10% della capacità operativa. E la velocità con cui il gas può essere prelevato tende a diminuire quando i livelli di riempimento scendono sotto il 30% della capacità operativa. Questo aumenterebbe di molto la necessità di immettere gas negli impianti durante l’estate 2027, prolungando potenzialmente le tensioni sul mercato anche nell’anno successivo, afferma la Iea. “Dalla sola chiusura dello Stretto di Hormuz, le importazioni di combustibili fossili sono costate all’Europa 127 miliardi di euro in più, senza un solo quantitativo aggiuntivo di energia” ha sottolineato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo al WinWin Brussels Summit dedicato alle startup. “Quando importiamo petrolio e gas, rischiamo di importare anche gli shock e le crisi che li accompagnano”, ha aggiunto.

La reazione delle associazioni dei consumatori

Tornando all’aumento delle bollette per i vulnerabili in Italia, l’Arera ha comunicato un +9,1% del prezzo del gas ad ottobre con 88,36 euro a Mwh per la sola materia prima gas, che per l’Unione nazionale consumatori è “record storico, il più alto di sempre”. Per l’associazione “il Governo Meloni continua a non fare nulla per aiutare gli italiani a pagare queste bollette astronomiche”. L’Unc e il Codacons hanno calcolato 163 euro in più su base annua, nell’ipotesi di prezzi costanti per i prossimi 12 mesi. La spesa totale annua (non, quindi, secondo l’anno scorrevole, ma dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027) decolla così a 1.945 euro che, sommati agli 869 euro della luce, determinano una stangata complessiva annua pari a 2.814 euro. Assoutenti parla di “nuova mazzata sui consumatori”, “è il sesto aumento consecutivo delle tariffe” e chiede che il “Governo studi sconti sulla tassazione, riducendo subito l’Iva sul gas e tagliando gli oneri di sistema”.

Fonte Ansa