Aumentano i sussidi agricoli per far fronte alle emergenze: l’analisi dell’Ocse

Il recente rapporto dell’Ocse analizza l’incremento record dei finanziamenti pubblici destinati al settore agricolo globale per fronteggiare gli shock economici recenti. Sebbene l’obiettivo prioritario fosse mitigare le crisi imminenti, la scelta di privilegiare aiuti a breve termine ha generato rilevanti inefficienze strutturali. Questo approccio ha infatti distorto la concorrenza internazionale, alterato i prezzi al consumo e gravato sui bilanci delle famiglie. Risulta quindi indispensabile reindirizzare le risorse verso l’innovazione e la resilienza a lungo termine per prevenire futuri squilibri.

Record del sostegno pubblico e natura delle misure distorsive

Il sostegno governativo all’agricoltura è aumentato di 121 miliardi di dollari – quasi il 15% – tra il 2023 e il 2025, raggiungendo un livello storico: in media 885 miliardi di dollari all’anno nel periodo considerato. Ma, secondo il nuovo rapporto dell’Ocse “Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2026”, quasi la metà del sostegno assume ancora le forme più probabili di distorcere la produzione e il commercio – alterando i prezzi di mercato, sovvenzionando input o vincolando i pagamenti alle quantità di produzione. L’aumento del sostegno – viene spiegato – è avvenuto in un contesto di shock globali più frequenti e interconnessi con un impatto economico crescente; non a caso, gran parte del sostegno è stato focalizzato su risposte a breve termine a crisi successive piuttosto che sul rafforzamento della resilienza del settore ai rischi futuri.

Inversione di tendenza ed eterogeneità delle politiche tra Paesi

La crescita inverte una tendenza durata decenni, quella del calo del sostegno rispetto alla produzione agricola. Nei 56 Paesi esaminati, tra il 2023 e il 2025, il sostegno al settore è passato dal 17,6% al 19,1% del valore della produzione agricola. Tuttavia, i governi hanno fornito supporto in modi diverse. In molte economie emergenti, il sostegno è arrivato principalmente attraverso politiche che mantengono i prezzi agricoli interni sopra quelli mondiali, per proteggere i mercati nazionali dagli shock esterni. I Paesi Ocse, invece, si sono affidati soprattutto alla spesa pubblica diretta, inclusi gli aiuti d’emergenza in caso di calamità.

Le criticità evidenziate dall’Ocse ed i costi per i consumatori

“Più sostegno non significa sempre risultati migliori”, ha precisato il segretario generale dell’Ocse Mathias Cormann, sottolineando che “le misure distorsive stanno aumentando i costi per le famiglie e riducendo l’efficienza”. “Dobbiamo investire nell’innovazione e nelle infrastrutture per aiutare gli agricoltori a produrre di più con meno, e dobbiamo aiutarli a prepararsi al prossimo shock invece di limitarci a compensarli per l’ultimo”, ha ammonito Cormann. Una parte significativa del conto ricade sui consumatori, alle prese con prezzi alimentari più alti. Secondo il rapporto, le politiche che hanno tenuto i prezzi interni sopra i livelli internazionali durante il periodo 2023-2025 hanno gravato sui consumatori per un costo netto stimato in 204 miliardi di dollari l’anno poiché i rincari hanno superato gli aiuti pubblici destinati agli stessi consumatori.

Fonte Agensir