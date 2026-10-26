Assisi: il dialogo tra le fedi per lanciare un messaggio di pace

Assisi torna a essere luogo di incontro e speranza: nel segno di San Francesco, a 40 anni dalla storica Giornata mondiale di preghiera per la pace convocata da Giovanni Paolo II, oltre 380 capi delle Chiese e leader religiosi si sono ritrovati per l’Incontro internazionale Pace disarmata e disarmante, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio. Un appuntamento che unisce tradizioni e continenti diversi per testimoniare la forza del dialogo, denunciare la cultura del riarmo e riaffermare la responsabilità comune di costruire la pace.

L’incontro internazionale

In un’Italia che brucia nelle piazze, in un’Europa afflitta da una guerra che sembra non trovare fine, in un mondo dove la terza guerra mondiale a pezzi si sta pericolosamente allargando provocando dolore e vittime, il popolo della pace si è dato appuntamento ad Assisi ed ha riempito il padiglione 9 della UmbriaFiera per dare il via ieri sera all’Incontro internazionale “Pace disarmata e disarmante” promosso dalla Comunità di Sant’Egidio. Imam, rabbini, vescovi, cardinali. Monaci e monache delle diverse tradizioni delle religioni orientali. Ma anche Africa e America del Nord e del Sud. Oltre 380 capi delle Chiese e leader religiosi hanno accettato di ritrovarsi qui per pregare per la pace e riflettere sulle grandi sfide che attraversano questo tempo. Hanno scelto Assisi, la città di Francesco nell’800° anniversario della sua morte e la città dove 40 anni fa, San Giovanni Paolo II convocò per la prima volta i leader delle grandi religioni, uno a fianco dell’altro, per un Incontro di amicizia e preghiera.

Testimoniare la pace

Era il 27 ottobre 1986. Si trovarono insieme per “dare testimonianza alla pace e alla fraternità, per ribadire che non si può uccidere, non si può sfruttare, non si può sottomettere il nome di Dio. Quello di Assisi fu un evento profetico”. È il presidente della Repubblica Sergio Matterella a ricordarlo in un messaggio che è stato letto in apertura della Assemblea di Inaugurazione. La Comunità di Sant’Egidio, per 40 anni, ogni anno, ha preso in mano questa eredità e ha portato lo “spirito di Assisi” in diverse città italiane ed europee, facendosi anche tessitore di pace nel mondo e in contesti di guerra. “Siamo riconoscenti per questo prezioso impegno”, scrive il presidente Mattarella, sottolineando quanto la forza delle religioni sia “importante”. “L’inerzia è ingiustificabile”. “Gettare i semi della pace, sconfiggere i pregiudizi, ricostruire il diritto, equità, libertà dove sono stati calpestati è opera che, certamente, riguarda i governi e le istituzioni, ma nessuno è dispensato dal compiere la propria parte”.

La forza della testimonianza

La forza del popolo della pace paradossalmente emerge laddove è più minacciata come in Sudan dove uomini, donne e addirittura bambini vengono presi di mira in base all’etnia, al colore della pelle, all’appartenenza politica, con conseguenti estorsioni, stupri e sparizioni forzate. A dare voce a questo “tratto” di umanità è stata Hala Alkarib che lavora per un’organizzazione che opera in tutto il Grande Corno d’Africa con donne e ragazze in situazioni di conflitto e post-conflitto. “Vi ringrazio ancora per avermi invitato a parlare del Sudan. Le vostre voci, le vostre preghiere e la vostra solidarietà sono fondamentali”.

Le parole di Andrea Riccardi

40 anni sono passati e gli scenari internazionali sono profondamente cambiati. Nel 1986, ha detto nel suo intervento Andrea Riccardi, era il tempo della guerra fredda, il mondo era diviso in due. Si temeva addirittura lo scoppio di un conflitto anche atomico. “Eppure – osserva Riccardi – era un periodo in cui la pace era ancora al centro delle politiche. Oggi, purtroppo la pace, come idea ispiratrice, sembra sparita dall’orizzonte, mentre si afferma sempre più che la guerra è la compagna naturale della storia umana”. Riccardi invoca il ruolo delle religioni. “Gli uomini e le donne di religione non hanno a disposizione grandi risorse economiche o la forza delle armi. Sono disarmati. Lo sono in particolare di fronte alle “nuove potenze” di questo mondo, al potere della tecnologia o di coercizione sui popoli. Ma disarmati non significa rassegnati al dominio della violenza e al potere dell’odio e dei conflitti”.

La testimonianza del cardinale Zuppi

Da poco tornato da due delicatissime missioni umanitarie prima in Ucraina e poi in Russia, il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, tratteggia un quadro complesso. “Stiamo vivendo una preoccupante stagione in cui prevale il vortice che fa credere indispensabile riamarsi e produce sempre nuovo riarmo. Armati e armanti”. Preoccupa anche una diffusa “rozza e ignorante cultura della potenza” a discapito purtroppo delle organizzazioni internazionali che senza un’adeguata riforma e un rilancio convinto non possono corrispondere “pienamente all’ampiezza e all’elevatezza della missione universale di pace”. Non tutto però è avvolto nell’oscurità. “Di fronte a un mare di dolore, di lacrime, che fa piangere e lascia sgomenti – ha osservato Zuppi –, non possiamo restare neutrali, ma scegliamo con sempre rinnovata convinzione e intelligenza la parte della pace. Ecco perché questa celebrazione è importante: se il mondo è pieno di cantieri di guerra siamo qui da credenti e fratelli tutti per vivere già oggi pace e giustizia e indicarle “ai reggitori” dei popoli con la stessa fede e con lo stesso rigore di San Francesco”.

Le parole del Venerabilissimo Gijun Sugitani

Gli fa eco il Venerabilissimo Gijun Sugitani, Sommo Sacerdote del buddismo Tendai. “Il nostro raduno qui oggi, non è affatto scontato”, ha detto. “Quell’evento avrebbe potuto passare senza conseguenze. Il nostro cammino condiviso avrebbe potuto terminare in qualsiasi momento. La rete di impegno comune e di amicizia fraterna che ci unisce avrebbe potuto dissolversi. Eppure, ciò non è accaduto. E il nostro ritrovarci ancora una volta qui ad Assisi ci dà la forza di proseguire su questa strada con rinnovato impegno — in Oriente come in Occidente”.

Fonte Agensir