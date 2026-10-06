Assisi 2026: leader religiosi da 53 Paesi con Leone XIV per dire no a tutte le guerre

A quarant’anni esatti dal 27 ottobre 1986, quando Papa Giovanni Paolo II convocò nella città di San Francesco la prima, storica Giornata mondiale di preghiera per la pace insieme ai leader di tutte le grandi religioni del pianeta, lo “Spirito di Assisi” torna lì dove tutto ebbe inizio. Dal 25 al 27 ottobre 2026, la Comunità di Sant’Egidio promuove l’incontro internazionale dal titolo “Pace Disarmata e Disarmante – Unarmed and Disarming Peace”. Un evento che giunge in un momento storico segnato dal drammatico riaccendersi dei conflitti globali, dal proliferare delle armi e da un’inquietante riabilitazione della guerra come presunto strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Di fronte all’incubo di uno scontro globale, Assisi si propone ancora una volta come laboratorio di speranza e spazio di dialogo.

Quarant’anni di storia e di “cercatori di pace”

Ciò che nel 1986 rischiava di rimanere un evento isolato è diventato, grazie alla dedizione della Comunità di Sant’Egidio e all’incoraggiamento di San Giovanni Paolo II prima e dei suoi successori poi, un itinerario annuale e nomade di diplomazia spirituale. Un popolo di “cercatori di pace” credenti di ogni fede e non credenti ha attraversato le tappe e le ferite della storia recente: da Varsavia nel 1989 nel cinquantenario della Seconda guerra mondiale, al cuore di Gerusalemme nel 1994, fino a Sarajevo all’indomani del sanguinoso assedio dei Balcani, toccando poi le grandi capitali come Bucarest, Bruxelles, Washington, Berlino e Parigi. Il presidente di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, ha ricordato questi quarant’anni che hanno dimostrato con i fatti che le fedi e le diverse culture non sono destinate a uno scontro inevitabile, ma sono alleate naturali nella costruzione della fraternità. “Di fronte al riaffiorare dei nazionalismi e del materialismo – ha detto – l’unificazione spirituale del mondo si conferma una sfida prioritaria: un dialogo che libera dalla paura dell’altro e crea legami duraturi. Pregare per la pace non è stato e non sarà mai inutile“.

Il programma dell’evento

Per la tre giorni sono attese ad Assisi oltre 5.000 persone provenienti dall’Italia e da numerosi Paesi europei ed extraeuropei. I numeri testimoniano presenze da ogni parte del mondi: 53 Paesi rappresentati, 155 relatori e 384 esponenti delle religioni, del mondo della cultura e delle istituzioni. L’inaugurazione si terrà il pomeriggio del 25 ottobre negli spazi di UmbriaFiere a Bastia Umbra, con un’assemblea di oltre 3.000 persone a cui prenderanno parte, tra gli altri, il fondatore di Sant’Egidio Andrea Riccardi e il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi. Nei giorni successivi, tra Assisi e Santa Maria degli Angeli, si snoderanno 24 Forum tematici che affronteranno a 360 gradi le principali crisi dell’epoca contemporanea:

Conflitti e Geopolitica: Quale pace nell’età della forza, Nucleare tra disarmo e proliferazione, Europa, forza gentile?, oltre al focus su Africa tra opportunità e crisi (che vedrà la partecipazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani).

Diritti umani e Migrazioni: La questione migratoria, Prima dei confini, le persone, I poveri: risorsa di umanità e la memoria dei Martiri contemporanei.

Cultura, Tecnologia e Ambiente: Media, narrazioni e potere nell’età digitale, Economia tra pace e guerra, L’umanità nel tempo della tecnologia e la custodia del creato (Custodire l’umanità e il pianeta).

Spiritualità e Giovani: Incontri dedicati ai giovani (I dolori e le speranze del mondo), all’eredità di San Francesco e all’unità dei cristiani.

Papa Leone ad Assisi il 27 ottobre

Grande attesa per il momento finale della manifestazione che si svolgerà il pomeriggio di martedì 27 ottobre, con l’arrivo di Papa Leone XIV. Alle ore 16:15, il Santo Padre presiederà la preghiera dei cristiani all’interno della Basilica Inferiore di San Francesco. In contemporanea, in 13 luoghi e sedi diverse della città, i rappresentanti delle differenti tradizioni religiose mondiali si riuniranno in preghiera ciascuno secondo le proprie modalità e tradizioni. Successivamente, la piazza Superiore di San Francesco ospiterà la cerimonia finale. Sul palco siederanno 80 leader e rappresentanti delle religioni mondiali. Dopo la lettura del messaggio di Papa Leone e i discorsi conclusivi, la manifestazione si chiuderà con il suggestivo gesto simbolico dell’accensione dei candelabri di pace, accompagnato da brani musicali.

L’eredità del Poverello d’Assisi

L’accoglienza della comunità francescana è racchiusa nelle parole di fra Giulio Cesareo, responsabile della comunicazione del Sacro Convento: “Siamo molto felici che Francesco d’Assisi sia ancora un ispiratore per coloro che cercano la pace. Francesco, nella sua autenticità evangelica, è una specie di ‘coach’, un allenatore bello per la Chiesa e per il mondo intero. La nostra comunità è lieta affinché lo Spirito Santo compia, attraverso di lui e tutte le persone di buona volontà, ciò che da soli non potremmo nemmeno immaginare”. A quarant’anni dalla grande intuizione di Giovanni Paolo II, Assisi torna dunque ad alzare la voce per ribadire un messaggio chiaro al mondo: nessuna guerra è mai inevitabile e la pace non è un’utopia, ma una necessità urgente per il futuro dell’umanità.