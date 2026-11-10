“Ascoltare il grido della Terra”: l’appello di Caritas alla Cop31

In occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP31), avviata ad Antalya, in Turchia, Caritas Internationalis lancia un appello urgente ai governi globali. Di fronte a impegni attuali ancora insufficienti per contenere il riscaldamento entro 1,5°C e a un fabbisogno di finanziamenti stimato a 365 miliardi di dollari annui entro il 2035 per i Paesi in via di sviluppo, Caritas chiede azioni concrete su quattro pilastri chiave: finanza per il clima, perdite e danni, transizione giusta e maggiore ambizione ecologica.

L’appello

“La Cop31 può segnare il passaggio dalle parole ai fatti, con l’urgenza e la solidarietà che la crisi richiede. Caritas sarà ad Antalya, accanto alle comunità in prima linea, per portare la loro voce al tavolo dei negoziati”. È quanto si legge in un comunicato diffuso da Caritas Internationalis in vista della Cop31, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che si è aperta ieri ad Antalya, in Turchia e che proseguirà fino al 20 novembre. All’avvio dei negoziati, la Confederazione Caritas rivolge un appello ai leader mondiali: “ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri, e tradurre finalmente gli impegni in azioni concrete a sostegno delle comunità più colpite dalla crisi climatica”. Caritas ricorda quanto Papa Leone XIV un anno fa aveva detto nel videomessaggio inviato alle Chiese del Sud del mondo riunite a Belém durante la Cop30. “Da allora quel grido non si è affievolito”. Gli impegni presi finora dai governi non bastano a contenere il riscaldamento globale entro 1,5°C. Entro il 2035 i Paesi in via di sviluppo avranno bisogno fino a 365 miliardi di dollari l’anno per adattarsi agli impatti del clima, “ma le risorse effettivamente stanziate sono ancora molto lontane da questa cifra”, è il monito di Caritas.

Le richieste

Per questo sono quattro le principali richieste che Caritas porta ad Antalya. Innanzitutto, una “Finanza per il clima”: “serve un piano chiaro per triplicare entro il 2035 i fondi per l’adattamento, portandoli ad almeno 120 miliardi di dollari l’anno. La finanza per il clima non deve aggravare la crisi del debito: quando un Paese viene colpito da un disastro climatico, il pagamento del debito va sospeso”. L’alktra richiesta va sotto lo slogan del “Loss and Damage” secondo cui “i Paesi sviluppati devono onorare gli impegni già presi con il Fondo per rispondere alle perdite e ai danni”. Caritas chiede anche che “il Meccanismo per la transizione giusta, nato a Belém, deve ricevere una struttura e un mandato chiari, perché l’uscita dai combustibili fossili sia equa, metta al centro le persone e non lasci indietro nessuno”. Infine, “Più ambizione, in linea con l’obiettivo di 1,5 °C”. “Occorre -afferma Caritas Internationalis – accelerare un’uscita equa dai combustibili fossili, fermare la deforestazione e fare in modo che il secondo Global Stocktake, il bilancio globale previsto dall’Accordo di Parigi, dia voce a chi subisce più di tutti le conseguenze della crisi”.

Fonte Agensir