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Artico, il disgelo del permafrost cambia il volto dei fiumi

In Alaska, il disgelo del permafrost, ha causato il rilascio di metalli e solfati ha fatto aumentare drasticamente le concentrazioni di zinco e acidificato molti fiumi

Di redazione
Foto di Bruno Storchi Bergmann: https://www.pexels.com/it-it/foto/costa-rocciosa-con-sfondo-montuoso-in-alaska-39731184/

Il cambiamento climatico sta trasformando anche la composizione delle acque dell’Artico. In Alaska, lo scioglimento del permafrost sta infatti esponendo minerali rimasti intrappolati nel terreno per millenni, favorendo il rilascio di solfati e metalli nei fiumi. Un fenomeno osservato in oltre 200 corsi d’acqua e particolarmente evidente tra il 2019 e il 2020, quando alcune concentrazioni di zinco hanno raggiunto livelli centinaia di volte superiori rispetto ai valori abituali, con conseguenze ancora da valutare.

Lo studio

Lo scioglimento del permafrost nell’Artico sta rilasciando metalli tossici che finiscono nei fiumi: tra il 2019 e il 2020 sono stati rilevati livelli di zinco fino a 70 volte più alti della norma, rendendo i fiumi molto acidi e color ruggine. A dirlo è lo studio guidato da Taylor Evinger, dell’Università della California a Davis, e pubblicato sulla rivista Agu Advances che ha analizzato l’impatto del cambiamento climatico in Alaska. Il disgelo del terreno finora perennemente ghiacciato, detto permafrost, sta causando l’esposizione all’aria e all’acqua di minerali che finora erano intrappolati nel terreno, innescando così reazioni chimiche che hanno portato al rilascio di solfati e metalli nei fiumi.

Le evidenze emerse

L’analisi è stata condotta su sei bacini idrografici dell’Alaska nord-occidentale e ha mostrato un picco di attività tra il 2019 e il 2020, in corrispondenza di inverni insolitamente caldi e nevosi. Nello stesso periodo si sono registrati aumenti nelle concentrazioni di solfato fino al 263% e di zinco fino a oltre il 700%, con oltre 200 corsi d’acqua interessati. Nei fiumi so sono inoltre registrati livelli molto elevati di ferro, alluminio, nichel, zinco e cadmio, e valori di pH scesi fino a 2,5. Secondo lo studio i metalli pesanti e i solfati possono viaggiare per oltre 100 chilometri a valle, causando possibili pericoli sia agli ecosistemi acquatici che alle comunità rurali che usano quelle acque. Il fenomeno, sottolineano gli autori della ricerca, rischia di peggiorare ulteriormente nei prossimi anni e potrebbe interessare regioni sempre più ampie.

Fonte Ansa

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