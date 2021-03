La pedofilia e la pedopornografia non temono il Covid e non hanno bisogno di vaccino, anzi.

Se nel 2020 è toccato a tutti restare a casa, questo ha significato affari d’oro per chi violenta i bambini e sfrutta il materiale prodotto con questi piccoli schiavi dei tempi moderni. E per adesso contro l’abuso sui minori sembra non esistere alcun vaccino. È questo, in sintesi, il contenuto dell’edizione 2020 del Report elaborato dall’Associazione Meter Onlus (www.associazionemeter.org), fondata e presieduta da don Fortunato Di Noto, da oltre 30 anni in prima linea a difesa dei bambini.

Il Report sarà presentato con una conferenza stampa online il 18 marzo alle ore 10.30, in modalità webinar, con la presenza della Dott.ssa Nunzia Ciardi, Dirigente Superiore della Polizia di Stato e Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni; la Dott.ssa Marisa Scavo, Procuratore aggiunto vicario della Procura distrettuale di Catania; il Dott. Antonio Scavone, Assessore della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia. Modera Pino Ciociola, inviato di Avvenire.

