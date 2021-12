Arrestata ex primula rossa sarda: dovrà scontare 24 anni di reclusione

Dopo oltre un anno di latitanza, sono scattate le manette per Graziano Mesina. Ad arrestare l’uomo, in fuga da luglio 2020 i carabinieri del Ros, in collaborazione con quelli del Gis, del Comando provinciale di Nuoro e dello Squadrone eliportato carabinieri cacciatori “Sardegna”.

La pena

Mesina, arrestato nella notte tra il 17 e il 18 dicembre, dovrà scontare una condanna a 24 anni di reclusione, che gli era stata notificata dalla Procura Generale della Corte di appello di Cagliari. Secondo quanto riportato dall’Ansa, che cita i legali dell’uomo, Graziano Mesina sarà trasferito nel carcere nuorese di Badu ‘e Carros.

La cattura

L’ex primula rossa del banditismo sardo era latitante dal 3 luglio 2020, quando era fuggito dalla sua abitazione di Orgosolo. Era stato condannato a 30 anni per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacente. I Carabinieri lo hanno rintracciato nell’abitazione di una coppia a Desulo, in provincia di Nuoro. I due, che al momento sono indagati per favoreggiamento, potrebbero essere destinatari di provvedimenti.

