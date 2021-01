Argentina, forte sisma magnitudo 6.4 con epicentro a Pocito

Un terremoto di magnitudo 6.4 ha scosso nella notte il Nord-Ovest dell’Argentina. L’epicentro è stato individuato a Pocito, nella provincia di San Juan, a circa 800 chilometri dal confine con il Cile, mille dalla capitale Buenos Aires.Lo riporta l’Usgs. La scossa è stata seguita da almeno altre 4 di forte entità.

Pocito

Pocito è un dipartimento argentino situato nella parte centro-meridionale della provincia di San Juan, con capoluogo Villa Alberastain. Fondato il 9 agosto 1884, esso confina a nord con i dipartimenti Rawson e Rivadavia, a est ancora con Rawson, a sud con il dipartimento di Sarmiento, e a ovest con quello di Zonda. Secondo il censimento del 2001, su un territorio di 515 km², la popolazione ammontava a 41mila abitanti.

Paura nella notte

La prima scossa, avvertita distintamente in una vasta parte dell’Argentina, si è verificata intorno alla mezzanotte (le 4 in Italia), sorprendendo molti residenti nel sonno. Gli abitanti dei diversi dipartimenti della regione di Cuyo cercano di ritrovare la calma, dopo una serie di scosse di assestamento che hanno seguito quella principale prolungando la paura per oltre un’ora. Molte le abitazioni rimaste senza corrente elettrica.

Non si ha al momento notizia di danni a persone, però alcuni edifici sembra siano controllati. Per ora, inoltre, non è stato diramato nessun allarme tsunami.

In aggiornamento

